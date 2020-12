Ein 45-jähriger Bochumer hat am Dienstagvormittag, 1. Dezember, in einer Kirche in Bochum-Wattenscheid randaliert. Polizisten nahmen ihn vorläufig fest.

Gegen 11.45 Uhr hatte der Bochumer die Kirche an der Hochstraße betreten. Er zerstörte wahllos Weihnachtsdeko und kletterte auf den Altar.

Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter rief daraufhin die Polizei. Der erheblich alkoholisierte 45-Jährige reagierte äußerst aggressiv auf die Beamten und leistete Widerstand bei der Festnahme.

Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Die Ermittlungen gegen den Bochumer dauern an.

Pressestelle : Polizei Bochum