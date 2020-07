In der Nacht zu Sonntag brannte aus unklaren Gründen eine Großmülltonne unter dem Vordach einer Sporthalle am Stadtgartenring. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf die komplette Halle verhindert werden.

Um 2 Uhr meldete ein Anrufer eine brennende Mülltone an der Sporthalle am Stadtgartenring. Beim Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache Wattenscheid brannte eine Kunststoff-Großmülltonne (1,1 Kubikmeter) unter dem Vordach der Sporthalle in voller Ausdehnung. Die Flammen hatten bereits auf das Vordach übergegriffen und drohten sich auf die komplette Halle auszudehnen. Mit zwei Strahlrohren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Teile der Dachkonstruktion wurden anschließend mit einer Metall-Kettensäge entfernt, um alle Brandnester abzulöschen. Diese Arbeiten zogen sich bis 4 Uhr hin.

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte im Einsatz, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Heide der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwehr Bochum

Pressestelle