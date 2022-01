Zweite Silvesterbilanz der Feuerwehr Bochum - Verkaufs- und Abbrandverbot von Feuerwerk sorgt für wenige Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst

Durch die Corona bedingten Einschränkungen wie das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern, die Kontaktbeschränkungen sowie das Verbot an stark frequentierten Plätzen Feuerwerk zu zünden, verlief der Jahreswechsel 2021/2022 aus Sicht von Feuerwehr und Rettungsdienst auch in diesem sehr Jahr ruhig. Während in den Jahren vor der Pandemie die Notrufleitungen ab 00.00 Uhr nicht mehr stillstanden, verzeichnete die Leitstelle in der ersten Stunde des neuen Jahres lediglich 12 Einsätze. Es kam zu deutlich weniger Verletzungen durch Feuerwerkskörper als in üblichen Silvesternächten. Der erste Einsatz des neuen Jahres wurde der Leitstelle um 00:17 Uhr gemeldet: Eine schwere Gesichtsverletzung durch eine Feuerwerksrakete. Der Verletzte wurde vor Ort durch den Notarzt versorgt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die erste Brandmeldung ging um 00:20 Uhr ein: In Günnigfeld brannte es auf einem Balkon. Der Brand wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch den Bewohner gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle und konnte ohne tätig zu werden wieder einrücken. Um 00:30 Uhr kam auf der Natorpstraße in Weitmar ein PKW auf dem Dach zu liegen.

Eine Person war in dem Fahrzeug. Die Person konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

Insgesamt kam es zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr zu 54 Einsätzen (im Vorjahr waren es 47 Einsätze, vor zwei Jahren noch 105), aufgeteilt in 50 Rettungsdiensteinsätze (Vorjahr 44, vor zwei Jahren 72) und 4 Brandeinsätze (Vorjahr 3, vor zwei Jahren 33).