Frühlingsgefühle im Stadtgarten Wattenscheid

Der Weißstorch gehört zur Familile der Störche. Er ist einer unserer bekanntesten und größten Landvögel.Er hat eine Länge (vom Kopf bis zum Schwanz) von 1,10 m, eine Flügelspannweite von 2,20 m und wiegt zwischen 3 und 4 kg. Das Weibchen ist etwas leichter und kleiner.

Das Federkleid weiß-schwarz, der Hals lang und gerade. Am Rumpf sitzen oben der lange rote Schnabel und unten die langen roten Beine. Störche können recht alt werden. Das bekannteste älteste Exemplar ist 33 Jahre als geworden. Störche brauchen zum Leben feuchte Wiesen. Auch an Sümpfen findet man sie. Besonders gern halten sie sich in der Nähe von Wiesen auf, die regelmäßig überschwemmt werden.

Ernährung und Fortpflanzung

Störche ernähren sich hauptsächlich von Insekten und deren Larven. Somit sind sie sehr wichtige natürliche Schädlingsbekämpfer.

Störche brüten meistens einzeln und nutzen ihre Nester jedes Jahr wieder. Außerhalb der Brutzeit leben sie oft mit anderen Störchen zusammen. Die Nester sind häufig große Bauwerke aus Zweigen und Ästen. Neststandorte sind Bäume, Felsklippen oder Gebäude.

Nach der Paarung im April legt das Weibchen drei bis fünf weiße Eier.

Die Aufzucht der Jungen übernehmen die Eltern gemeinsam. Ein Elternteil bleibt immer am Nest und beschützt und wärmt die Jungen. Wenn der Partner wieder an das Nest kommt, begrüßen sich die Eltern mit lautem Geklapper.