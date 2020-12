In Bochum und Wattenscheid finden ab sofort keine Gottesdienste der evangelischen Kirche statt. Das hat der Evangelische Kirchenkreis Bochum gerade bekannt gegeben. Bis zum 10. Januar finden keine Gottesdienste mehr statt. Wegen der Corona-Pandemie fallen auch die Gottesdienste an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen aus. Zuvor hatte es eine dringende Empfehlung der Evangelischen Kirche von Westfalen zur Absage der Gottesdienste gegeben. Die Gemeinden arbeiten aber an kreativen Lösungen, wie sie Weihnachten nach Hause bringen können.

Einsamkeit an Weihnachten: Seelsorger in Bochum helfen.

Sollten euch die evangelischen Gottesdienste fehlen, weil ihr eventuell Weihnachten alleine verbringen müsst oder euch in der Corona-Pandemie besonders einsam fühlt, dann sind evangelische Seelsorgerinnen und Seelsorger für euch da. Darauf weißt der Evangelische Kirchenkreis Bochum explizit hin.

Radio Bochum