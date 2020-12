Der Umweltservice Bochum weiht Dienstagmittg (22.12.) einen neuen Bücherschrank ein. Er kommt in die Saarlandstraße in der Wattenscheider Fußgängerzone. Der Bücherschrank in der Wattenscheider Innenstadt ist der zehnte in Bochum. Vor fünf Jahren hat der Umweltservice Bochum den ersten Bücherschrank bei uns in der Stadt aufgestellt.

Hier stehen die Bochumer Bücherschränke:

Dahlhausen

Altenbochum

Hiltrop

Ehrenfeld

Gerthe

Grumme

Hamme

Leithe

Wiemelhausen

Wattenscheid

Die genauen Standorte findet ihr auf der Homepage des USB.

Die Bücherschränke sind zum Büchertauschen da. Ihr könnt eure alten, schon gelesenen Bücher in die Schränke reinstellen und dafür im Austausch andere Bücher mitnehmen.

