Ab Donnerstag (07.01.21) holt der USB kostenlos Weihnachtsbäume ab.

Die Abholung erfolgt dabei nach Postleitzahlen - los geht es mit dem Bereich 44807 & 44809.

In Wattenscheid startet die Aktion mit der Postleitzahl 44867 am 18.01.21. Wichtig ist, dass der Baum sichtbar vor dem Haus liegt, sagte Sarina Bühmann vom USB. Der Baum sollte auf zwei Meter gekürzt, aber nicht kleingeschnitten und in Säcke verpackt werden, so Bühmann.

Bäume können auch an Wertstoffhöfen abgegeben werden.

In einigen Stadtteilen hat es sich eingebürgert, dass Bäume auch schon vor dem eigentlichen Abholtermin zu bestimmten Sammelpunkten gebracht werden, zum Beispiel an den Marktplätzen. Auch diese Bäume werden abgeholt, so die USB-Sprecherin. Außerdem können die Weihnachtsbäume auch an den Wertstoffhöfen vorbeigebracht werden.

Tannenbaumabholung im Überblick nach Postleitzahl:



44807 & 44809 7. Januar

44894 8. Januar

44799 & 44801 11. Januar

44892 12. Januar

44805 13. Januar

44791 & 44787 14. Januar

44789 15. Januar

44793 & 44867 18. Januar

44866 19. Januar

44869 20. Januar

44879 21. Januar

44803 22. Januar

44797 25. Januar

44795 26. Januar