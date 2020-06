Bei unserem Übungsdienst war über Einsätze und Übungen, bis zum Spaß alles dabei. Nach der routinemäßigen Einteilung wollten wir gemeinsam zur Ruhr fahren, um dort die Wasserentnahme an offenen Gewässern zu üben.



Foto: Freiwillige Feuerwehr Höntrop

hochgeladen von Karl - Heinz Lehnertz

Kopf in einer Maisdose eingeklemmt:

Dabei wurden wir zu einer Person in Notlage am Wattenscheider Hellweg alarmiert. Als dieser Einsatz abgearbeitet war, bekamen wir einen Folgeeinsatz der anderen Art, eine Tierrettung. Für uns als Freiwillige Feuerwehr Höntrop eher eine Seltenheit. Eine Katze hatte sich mit dem Kopf in einer Maisdose eingeklemmt. Nachdem wir die Katze erfolgreich aus ihrer misslichen Lage befreien konnten, ging es dann zur Ruhr.

Zunächst wurde geübt Wasser aus der Ruhr zu pumpen. Die hohen Temperaturen sorgten dann im Anschluss für eine große Wasserschlacht!

Pitsch Nass und abgekühlt ging es dann zurück zur Wache.

Es war ein gelungener Dienstabend mit sehr viel Spaß für alle!