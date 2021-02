Das Deutsche Rote Kreuz in Wattenscheid wird am 09.Juni 2022 bereits 120 Jahre alt.Bei unseren Nachforschungen im Stadtarchiv Wattenscheid und Bochum, haben wir festgestellt, dass die Gründung der Rotkreuzbewegung in unserer Stadt auf den örtlichen Bergbau zurückzuführen ist

Bergwerksdirektoren und Bergmänner haben sich für die Gründung des Roten Kreuzes in Wattenscheid stark gemacht. Ein Beispiel hierfür sind der Vaterländische Frauenverein Wattenscheid oder die Sanitätskolonne Höntrop, den Vorläufer unseres heutigen Kreisverbandes



Zum anstehenden Jubiläum sind wir auf der Suche nach weiteren Informationen über die Geschichte unseres Verbandes in Wattenscheid

Erzählt uns von den Erlebnissen mit dem Roten Kreuz. Sei es von früheren EH-Kursen für den Führerschein damals, hast die Jugendrotkreuz-Disco damals besucht, hast Zivildienst oder den Wehrersatzdienst bei uns abgeleistet. Vielleicht waren aber auch Eltern oder Großeltern ja aktiv im Sanitätszug, bei der Blutspende, haben den Behindertenfahrdienst in den 1980ern mit aufgebaut oder waren bei Übungen, Einsätzen oder DRK-Veranstaltungen, wie dem Spargelfest oder der Weiihnachtsbetreuung, mit dabei.



Vielleicht besitzt jemand ja noch Fotos, Urkunden, Postkarten, Schriftstücke oder Zeitungsartikel von damals All das würde uns eine große Freude bereiten, wenn wir dies einsehen dürften, damit wir zu unseren 120-jährigen Geburtstag eine vielfältige und erlebnisreiche Zusammenstellung zum Thema „Wattenscheid und das Deutsche Rote Kreuz seit 120 Jahren eine starke Gemeinschaft!“ erstellen können.

Foto: Rote Kreuz in Wattenscheid

Foto: Rote Kreuz in Wattenscheid

Zuschriften und ähnliches können gerne in der Kreisgeschäftsstelle an der Voedestraße 53 abgegeben werden oder direkt an Herrn Ralf Frede gemailt werden via 📧 E-Mail an frede@drk-wattenscheid.de

Wir zählen auf Euch und Eure spannenden Geschichten rund um das Deutsche Rote Kreuz in WAT.



