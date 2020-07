Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr Wesel am Freitagmorgen um

8:23 Uhr gerufen. Die Bundespolizei meldete eine Schlange in einem Zug auf der Strecke der Regionalbahn 5. Der Zug sei auf dem Weg von Emmerich nach Oberhausen und stehe zur Zeit im Bahnhof Wesel. In dem Zug wurde eine Schlange entdeckt, der Zug sei geräumt .

Die Feuerwehr Wesel rückte mit einem Löschfahrzeug, fünf Mann Besatzung und Tierfanggerät aus. In dem Zug konnte die Schlange schnell entdeckt werden, es handelte sich um eine Blindschleiche.

Das vollkommen harmlose Reptil wurde von der Feuerwehr eingefangen und außerhalb vom Bahnhofsgelände im Gestrüpp wieder frei gelassen . Der Regionalzug RE konnte seine Fahrt fortsetzen, teilt Einsatzleiter Frank Evers mit