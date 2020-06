"Kühlzellen der Leichenhalle wurden repariert. Das ist positiv für trauernde Angehörige. Damit wurde ein Büdericher Wunsch erfüllt.", teilt ASG Wesel mit.

ASG hat jetzt die Situation auf dem Friedhof Büderich verbessert. Dort waren seit Sommer des vergangenen Jahres die zwei Kühlzellen der Leichenhalle defekt. Eine neue Anlage wurde nun eingebaut.

Kühlmittel nicht mehr zugelassen

Rund 12.000 Euro kostete der Ersatz. "Das Vorhaben war ungewöhnlich, weil die alte Anlage laut den geltenden Bestimmungen nicht mehr repariert werden durfte.", heißt es seitens des ASG. Der Betrieb für kommunale Dienstleistungen der Stadt Wesel teilt weiter mit: "Grund war, dass sie nur mit einem Kühlmittel betrieben werden konnte, das nicht mehr zugelassen ist. Es war mittlerweile als klimaschädlich eingestuft worden."

Verstorbenen in Büderich gedenken

Die Kühlanlage in Büderich zu schließen und stattdessen in Obrighoven die Anlage "Am Langen Reck" zu nutzen, fand keine Zustimmung in Büderich und in der kommunalen Politik. „Die Verstorbenen können nun wieder in Büderich aufgebahrt werden und die Angehörigen ihrer hier auch gedenken“, sagte Betriebsleiter Franz Michelbrink.

Das kann unter stark verbesserten Rahmenbedingungen geschehen. Mit der technischen Erneuerung wurde die Aussegnungshalle auch optisch durch Malerarbeiten aufgewertet.