Zwar ist auch am Berufskolleg Wesel für das kommende Schuljahr die offizielle Anmeldezeit bereits abgelaufen, einige Plätze in unterschiedlichen Vollzeitbildungsgängen können jedoch noch vergeben werden.

Die aktuelle Coronasituation gehe auch am Ausbildungsmarkt nicht spurlos vorbei, so Schulleiter Christian Drummer-Lempert. „Darum gibt es in diesem Jahr sicherlich auch am Niederrhein Schülerinnen und Schüler, die sich kurzfristig neu orientieren müssen, weil ihre Hoffnung auf eine Ausbildung in diesem Jahr nicht erfüllt wird. Eine berufsorientierte vollzeitschulische Weiterqualifizierung ist sicherlich eine gute Alternative und schafft neue Berufsperspektiven“.

Darum weist das Berufskolleg Wesel darauf hin, dass es auch jetzt noch im begrenzten Umfang freie Plätze anbietet, um einen höheren Schulabschluss mit berufsspezifischen Schwerpunkten (z. B. Technik, Gesundheit, Agrarbereich oder Wirtschaft und Verwaltung) zu erzielen:

Am Beruflichen Gymnasium des Berufskollegs beispielsweise kann man innerhalb von drei Jahren die Allgemeine Hochschulreife („Abitur“) erlangen. Der Vorteil am Berufskolleg: In Klasse 11 beginnen alle Lernenden ihren Unterricht gemeinsam in einem Klassenverband mit konkreten beruflichen Bezügen.

Die zweijährige Höhere Berufsfachschule eignet sich für Schüler*innen, die den schulischen Teil der Fachhochschulreife („Fachabitur“) erwerben wollen.

Coronabedingt erfolgt die Anmeldung in diesem Jahr ausschließlich durch Versenden der Bewerbung mitsamt der vollständigen Anmeldeunterlagen oder durch persönliches Einreichen im Sekretariat.

Außerhalb der Öffnungszeiten kann die Bewerbung auch in den Briefkasten am Schultor eingeworfen werden. Auf der Homepage des Berufskollegs (https://bkwesel.de/anmeldung-fuer-vollzeit) stehen alle erforderlichen Formulare und Informationen zum Herunterladen bereit.

Individuelles Beratungsangebot

Neben ausführlichen Hinweisen zum Anmeldeverfahren und den erforderlichen Formularen bietet die Homepage www.bkwesel.de eine breite Palette an Informationen über die Schule und ihr vielfältiges Bildungsangebot. Besteht darüber hinaus ein konkreter Beratungsbedarf, steht das Beratungsteam des Berufskollegs für ein persönliches Telefonat gerne zur Verfügung. Um einen Beratungstermin zu erhalten, bittet das Beratungsteam der Schule, eine E-Mail an beratung@berufskolleg-wesel.de mit Angabe des ins Auge gefassten Bildungsganges im Betreff zuzusenden.