Zum ersten, zum zweiten, verkauft… Die Festungsforschung hat im Weseler Stadtarchiv einen festen Platz. Immer wieder gelingt es dem Stadtarchiv, besondere Dokumente, wie Bücher und Urkunden, zur Weseler Stadtgeschichte zu bekommen – auch zur Festungsgeschichte.



So wurden zum Beispiel vor einigen Wochen auf einer Auktion in Berlin sowie in einem Antiquariat in Zürich jeweils ein für die Weseler Geschichte kostbares Buch erworben. Zudem erhält die Stadt Wesel gelegentlich „verborgene Schätze“ aus privaten Beständen, häufig im Zuge eines Erbes. Wer alte Dokumente oder Fotografien findet, kann diese gerne dem Stadtarchiv Wesel zur Verfügung stellen (Tel. 0281/1645400, E-Mail: archiv@wesel.de). Die alten Unterlagen können dabei helfen, viele verschiedene Facetten der Weseler Stadtgeschichte zu erfassen.

Überblick über den Festungsbau

So bietet zum Beispiel das Standardwerk „Neuer Vestungs-Bau“ des berühmten niederländischen Festungsbaumeisters Menno van Coehoorn (1641–1704) – deutsche Schreibweise: Minno Baron von Coehorns – einen guten Überblick über den Festungsbau der Jüngeren Neuzeit (Epoche zwischen Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Französischen Revolution). Die deutschsprachige Übersetzung gehört seit kurzem zum Bestand des Weseler Stadtarchivs. Das Buch wurde 1708 in Wesel gedruckt. Erworben wurde es im November 2021 auf einer internationalen Auktion in Berlin.

Derzeit können Besucher eine prächtige Originalausgabe des Werks in der Ausstellung „Stadt und Festung Wesel in Mittelalter und Neuzeit“ bestaunen. Diese Ausgabe ist eine Leihe des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Festungsforschung, Andreas Kupka. Die Ausstellung im LVR-Niederrheinmuseum Wesel sowie in der städtischen Brisürenkasematte läuft noch bis zum 20. März.

Aus Züricher Antiquariat

Zudem entdeckte kurz vor Weihnachten 2021 die Bibliothekarin des Stadtarchivs Wesel Doris Rulofs-Terfurth in einem Züricher Antiquariat eine seltene und mit vielen Karten versehene Ausgabe vom „Versuch einer Anweisung für Officiere von der Infanterie, wie Feldschanzen angelegt und erbauet […] werden können“ von Friedrich Wilhelm von Gaudi (1725–1788). Das 1767 in Wesel gedruckte Werk enthält sowohl die französische als auch die deutsche Sprachfassung. Der Autor wurde im Übrigen im Juni 1787 zum Gouverneur der Zitadelle Wesel ernannt. Am 13. Dezember 1788 verstarb er in Wesel.

Neben diesen Büchern sind noch weitere für die Stadtgeschichte wertvolle Originalquellen im Weseler Stadtarchiv einsehbar. Wer diese einsehen möchte, kann sich gerne beim Stadtarchiv Wesel melden.