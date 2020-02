Warum bin ich eigentlich hier? Hier im Bühnenhaus, meine ich, wo das Eliot Quartett konzertiert. Wo ich doch gar keine Ahnung von klassischer Musik habe. Warum tue ich das? Erklärungsversuche.

Mögliche Antworten auf eingangs gestellte Frage wären diese: Weil Max Brandt vom Städtischen Musikverein mich eingeladen hat. Weil meine Gattin gerne mal Klassik hört. Weil ich mal was ganz Anderes machen will. Weil Paul Borgards vom Bühnenhaus immer so nett grüßt. Oder weil ich mich grundsätzlich gerne im Weseler Kulturleben herumtreibe. Fünf Antworten, die - alle zusammen genommen - eine akzeptable Portion Wahrheit enthalten.

Die treffendste Beantwortung ist aber: Ich bewundere diese hochtalentierten Musiker/innen. Und das gilt nicht nur für Maryana Osipova (Violine), Alexander Sachs (Violine), Dmitry Hahalin (Viola) und Michael Preuß (Cello), die als Ensemble "Russische Klangfarben" zu Gehör bringen. Mit welcher Präzision, Disziplin und Spielfreude das Quartett die Kompositionen von Schostakotitsch, Prokofjew und Tschaikowski interpretiert, ist äußerst beeindruckend. Müsste ich Entsprechungen in der Welt der U-Musik finden, würde ich bei Eric Clapton, Stevie Ray Vaughn oder Mark Knopfler hängen bleiben.

Für alle eingefleischten Klassikfreunde: das sind Gitarristen aus dem Blues/Rock/Pop-Sektor, deren Können unter Experten als nahezu genial anerkannt ist. Und so gelangen wir zu dem Punkt, an dem man unumwunden zugeben muss, dass es in der E-Musik wahrscheinlich in Relation zur Gesamtmenge weitaus mehr Genies gibt als in der Popmusikwelt. Nicht nur unter den Komponisten - auch unter den Interpreten. Klar, nicht alle sind Lang Langs! Aber es wimmelt zwischen Ave Maria und (Also sprach) Zarathustra von Hochbegabten.

Im Klassik-Orbit gibt's die Beatles wahrscheinlich mindestens zehn Mal. Und waren es nicht die Liverpooler Pilzköpfe, die Celli (Yesterday, Eleanor Rigby), Spinette (For no one, Piggies) und Streichorchester (The long and winding Road, A Day in the Life) etabliert haben?! Egal, die Beatles waren eben einmalig - ebenso wie Bach, Beethoven, Mozart oder Schubert.

Vielleicht sind derartige Vergleiche aber auch obsolet. Denn eines ist mal sicher: Weder die Einmaligkeit entscheidet über das Maß an Freude, das Musik auslösen kann (trauriger Beweis: Schlager nach 1980!), noch die Qualität (Depp-Depp-Depp, Johnny Depp) oder die Spielfreude. Mangels Letzterer hätte man gegen Bob Dylan schon in den späten Sechzigern Auftrittsverbote aussprechen müssen.

Die Erkenntnis der voranstehenden Gedanken? Gut ist, was gefällt. Wem, ist doch völlig egal. Deshalb dürfen wir ja ungestraft (und eingeladen!) unter all den hochgebildeten Musikexperten sitzen und dem exquisiten Vortrag des Eliot Quartetts lauschen.

Danke, lieber Herr Brandt - wir kommen bald wieder.