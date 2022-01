Noch bevor der Boden gefriert, hat der ASG Wesel 62 Bäume auf Weseler Spielplätzen gepflanzt. Vor einigen Monaten hat der Ausschuss für Stadtentwicklung der Stadt Wesel beschlossen, zusätzliche Bäume auf Spielplätzen zu pflanzen. Gemeinsam mit dem Fachbereich Jugend, Schule und Sport und dem Klimamanagement der Stadt Wesel konnte der ASG Wesel geeignete Standorte finden.

Betriebsleiter Mike Seidel lobt die gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteuren: „Wesel ist eine grüne Stadt. Da ist es nur konsequent, dies auch auf unsere Spielplätze zu übertragen und die uns zur Verfügung stehenden Flächen zu nutzen.“

Deutliche Aufwertung

Durch die neuen Bäume werden die Spielplätze deutlich aufgewertet. Sie tragen zu einem grünen Stadtbild bei. „Natürlich bringt jeder Baum eine klimatische Verbesserung und einen Kühleffekt. Denn das Pflanzen der Bäume dient einer größeren Nutzbarkeit der Spielflächen an extrem heißen Tagen“, ergänzt Heinz-Georg Oberender vom ASG Wesel.

Die Standorte der Bäume sind gut gewählt. Die Spielgeräte und Spielflächen können auch noch in mehreren Jahren gut genutzt werden, wenn die Bäume gewachsen sind. Wurzelwachstum, Bodenbeschaffenheit und die Abstände zu den angrenzenden Bebauungen haben ASG und Stadtverwaltung bei der Standortwahl berücksichtigt. Der ASG Wesel plant auch in Zukunft beim Bau neuer Spielflächen möglichst viele Bäume zu pflanzen.

Von Ahorn bis Erle

Zu den gepflanzten Bäumen zählen Ahornbäume, Eichen, Erlen, Linden und Hainbuchen. Die ausgewählten Bäume sind so ausgesucht worden, dass sie mit den klimatischen Veränderungen zurechtkommen werden. Die insgesamt 62 Bäume sind auf 22 verschiedenen Spielplätzen gepflanzt worden. Die gesamte Pflanzaktion kostet etwa 60.000 Euro.