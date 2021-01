In der Lackhausener Kindertagesstätte „Die Sonnenburg“ bewegt sich was. Den Corona-Einschränkungen trotzend ist man hier zum Wohl der Kinder in die Offensive gegangen und hat in den Ausbau sowie zahlreiche Gerätschaften für den Innen- und Außenbereich investiert.

„Um den wichtigen Bereich Bewegung zeitgemäß verbessern zu können, haben wir uns für nachhaltige Investitionen für den Ausbau der Bewegungsmöglichkeiten entschieden.“, so die Leiterin der Einrichtung Sandra Hoppmann.

U3-Aussengelände erweitert

Insbesondere gekümmert wurde sich um die Erweiterung des U3-Aussengeländes inklusive neuer Geräte, wie Holztiere, die gestreichelt und gefüttert werden können. Sie halten garantiert still, wenn die Kinder auf ihnen sitzen oder auf ihnen balancieren.

Das neue Kletterhaus lädt zum Rückzug ein oder ist ein geselliger Treffpunkt. „Unsere Kinder sollen so früh wie möglich Gelegenheiten bekommen, selbstständig vielfältige Bewegungserfahrungen zu sammeln. Dies innerhalb und ausserhalb unserer Einrichtung“, so die Motopädin Iris Stumpen. „Wir erachten es daher als wichtig, den Kindern, die von sich aus einen natürlichen Bewegungsantrieb haben, jede Gelegenheit hierzu anzubieten. Denn Studien beweisen schon lange: Bewegungskinder werden auch in ihrem weiteren Leben in Bewegung bleiben, Sport treiben, sich gesund entwickeln.“

Im Indoorbereich ...

Für den Indoorbereich wurde ferner ein großes Schwebetuch angeschafft. Dieses lässt ihre Benutzer wie auf Wolken zu schweben oder es verwandelt sich - durch das neue, zertifizierte Wand- und Decken-Schienensystem - in eine Gletscherspalte oder in ein schaukelndes Zelt.

Ein neues Turnmattensystem sowie „Lianenschaukeln“ aus gepolsterten Multigurten vervollständigen das Angebot zum Schaukeln und Klettern.

Große Vielfalt aller Geräte

Alle Geräte sind ganz vielfältig zu installieren und entsprechend vielfältig zu erfahren.

Im Aussenbereich ist neuerdings ein großes Tipi aus Rubinienholz zu finden, welches beklettert- und in das Spiel integriert werden kann. Hier finden die Kinder zudem ein Versteck oder können es als Ort der Begegnung benutzen. Besonders toll ist die Höhe, die einen Überblick über das Kita-Gelände ermöglicht

In direkter Nachbarschaft entstand ein Tunnel im Erdreich: Das durchkriechen ermöglicht das ungesehene Ankommen der anderen Seite.

Kraft, Balance und Geschick

Mit Kraft, Balance und Geschick überwinden die Kinder das weitere Highlight : die neue Stelzenstrecke aus Holz.

Wie ein Magnet wirkt die neue Matschanlage, das kindliche Spiel mit Matsch, Sand und vor allem Wasser ist ein Selbstläufer. Das Turn- und Klettergerät, bestehend aus Zweifachreck, Netzwand, Sprossenwand, Rutsch- und Kletterstange ist aus „materiellen altersgründen“ durch ein neues ersetzt worden. Neu ist das Netz in der Einheit. Netze „leben“ , mit jeder Bewegung spürt man die Vibrationen und Schwingungen in Händen und Füßen. Kraft, Gleichgewichtssinn und Mut werden hier geschult.

Bemerkenswerte Räumlichkeiten

Unverändert bleiben die ohnehin bemerkenswerten Räumlichkeiten der Lackhausener Einrichtung: In der großzügigen Halle befinden sich Schaumstoffelemente, ein Bällebad und eine Hüpfmatte.

Im Aussengelände locken Fußballtore, eine Bewegungsbaustelle, Klettergerüste in verschiedenen Höhen, natürliche Hügel, Findlinge, eine Vogelnestschaukel, Rutschen und Freiflächen für Bewegung und Koordination.

Installierte Programme der Kita

Des Weiteren gelten diese installierten Programme in der Sonnenburg:

Einmal wöchentlich findet in jeder Gruppe ein Gruppenturnen statt. Bei einem meist freien Bewegungsangebot, was thematisch von den Kindern mitbestimmt wird, nutzen diese das vielfältig verfügbare Material für eigene Vorstellungen und Ideen.

An einem Nachmittag in der Woche findet seit mehr als 20 Jahren (!) eine Psychomotorikgruppe statt. Zwei Betreuerinnen mit entsprechender Zusatzausbildungen sorgen sich hier um das Bewegungswohl der Kinder.

Ebenfalls einmal wöchentlich, starten die Kinder in Kleingruppen in ein nahegelegnes Waldstück. In diesen Gruppen stehen erlebnisorientierte Bewegungsangebote mit viel Eigenaktivität im Vordergrund und sollen bei der Entfaltung individueller Fähigkeiten unterstützen.

Am örtlichen „Fußball Cup“ nehmen durchschnittlich 15 Sonnenburger Kids teil, während alle zwei Jahre das „Jolinchen“ ein Kinder-Sportabzeichen in der Kita ermöglicht. In diesem Jahr werden wohl Alternativen dazu gefunden werden müssen.

"Wir freuen uns schon riesig darauf, beobachten zu dürfen, wie die Kinder die Erneuerungen entdecken und sich mit ihnen auseinandersetzen!“, resümiert Kita-Leitung Sandra Hoppmann.