Im vergangenen Jahr hat die Stadt Wesel die Ergebnisse der letzten Mobilitäts-Befragung vorgestellt. Besonders erfreulich: Nach wie vor nutzen viele Menschen das Fahrrad (etwa 28 Prozent), um zum Beispiel bis zum Bahnhof zu fahren und dort in die Bahn zu steigen.

Um dem steigenden Bedarf an Abstell-Möglichkeiten für Fahrräder gerecht zu werden, baut die Stadt Wesel am Bahnhof einen weiteren Unterstellplatz (an der Friedenstraße in Höhe der Fusternberger Straße). Dort werden in einem sogenannten „Bike-Hostel“ (Unterstellplatz) 40 neue Anlehnbügel auf zwei Ebenen angebracht. Das neue "Bike-Hostel" kostet rund 40.000 Euro.

Vorarbeiten durch den ASG Wesel

Die Vorarbeiten durch den ASG Wesel beginnen voraussichtlich in den kommenden Tagen. Nachdem das Fundament gegossen worden ist, werden das Gerüst und das Dach des Unterstellplatzes montiert. Danach werden die neuen Anlehnbügel befestigt.

Angebot kommt an Kapazitätsgrenzen

Betrieben wird das neue Angebot vom Sozialträger Spix. Der Verein betreibt bereits eine Radstation am Bahnhof (gegenüberliegende Seite), das „Gleis 31“.

Radfahrer können dort ihre „Draht-Esel“ sicher und kostengünstig abstellen. Doch das Angebot kommt aufgrund der hohen Beliebtheit an seine Kapazitätsgrenzen.

Radstation hilft weiter

Zudem bietet die Radstation einen Rad-Verleih an. Wer einen „Platten“, eine „Acht“ oder ein anderes Problem mit seinem Fahrrad hat, kann ebenfalls den günstigen Werkstatt-Service des "Gleises 31" nutzen.