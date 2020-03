Wahrscheinlich haben wir noch gar nicht richtig verstanden, was da auf uns zukommt. Seit gestern gelten im Zuge der Corona-Gefahren neue behördliche Auflagen. Die Schulen und KiTas sind dicht, ebenso Sport- und Kulturstätten, Hallenbäder und andere öffentliche Einrichtungen. Mancherort sogar erste Gastronomiebetriebe.

Das Coronavirus hat uns alle im Griff. Das führt zu Erlebnissen, die man niemals vorher hatte. Darüber kann man sich schwarzärgern - oder man versucht, einigermaßen geschmeidig damit umzugehen.

Wie mies es Euch auch immer geht mit all diesen krassen Einschränkungen: Dies ist eine Chance. Packt sie am Schopf und beteiligt Euch an dieser Aktion!

Beobachtet genau, was in diesen Tagen um Euch herum passiert! Bereitet das Erlebte kritisch und verwertbar auf, bestückt es mit aussagekräftigen Bildern und postet es hier im Portal. Wenn die Qualität stimmt, wird sich bestimmt die eine oder andere Redaktion finden, die Eure Beiträge in der Printausgabe veröffentlicht.

Gutes Gelingen!