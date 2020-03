CORONA



COVID 19

Immer mehr beschäftigt uns Menschen dieser Corona-Virus!



Egal was es ist, das die Menschen berührt...

in der heutigen Zeit der sozialen Medien und whattsapp erreichen

uns die wundersamsten Nachrichten und Bilder!

So haben mich per whattsapp schon viele - zum Teil lustige - Bilder

erreicht! Meistens habe ich bisher geschmunzelt und mich über die

Fantasie aller gefreut! Doch langsam beschäftigt mich die Frage:

Ist das lustig und darf man darüber überhaupt lachen?

Hier habe ich eine sehr kleine fantasievolle Auslese beigefügt! Die

Verfasser sind mir leider nicht bekannt! Diese Bilder kursieren aber

schon lange und vielfach!

Was ich so beobachtet habe (von öffentlichen Nachrichten abgesehen):

Die Menschen werden immer ängstlicher! Hamsterkäufe und unsoziales

Verhalten nehmen zu! Der Verstand bleibt oft auf der Strecke!

Mir erscheint alles sehr unwirklich und wie in einem Science-Fiction-Film!

Bis jetzt hat mich alles echt recht kalt gelassen und ich habe über vieles

nur den Kopf geschüttelt! In Panik verfalle ich auch jetzt nicht!

Desinfektionsmittel habe ich keines und benutzte es auch früher nur dort,

wo Keime und die Gefahr sich etwas einzuhandeln vorhanden war!

Gerade in dieser Woche war ich viel unterwegs und habe liebe Freunde besucht

und mich in der Öffentlichkeit mit ihnen getroffen! Das tat sooo gut!!! Gelacht...



Nein, ich lasse mich nicht verrückt machen und gehe raus in die Natur!

*WIR BASTELN UNS EINE CORONA-MASKE (Beitrag von Sabine Hegemann)!