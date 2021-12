An den vier Impfstellen des Kreises Wesel in Dinslaken, Kamp-Lintfort, Moers und Wesel sind Erst- und Zweitimpfungen ohne Terminvereinbarung möglich.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen sieht laut Erlass vom 23. Dezember 2021 folgendes Vorgehen bei Auffrischungsimpfungen vor:

„Gemäß Beschluss der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) zur 16. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung kann die Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff für Personen ab 18 Jahren bereits ab dem vollendeten dritten Monat nach Abschluss der Grundimmunisierung verabreicht werden. […] Im Rahmen der Impfangebote der Kreise und kreisfreien Städte werden Auffrischungsimpfungen daher für Personen angeboten, bei denen die Grundimmunisierung mindestens drei Monate zurückliegt.“

Für eine Booster-Impfung muss unter tevis.krzn.de/tevisweb081/ ein Termin vereinbart werden. Aufgrund des hohen Interesses an der Booster-Impfung kann es sein, dass zeitweise keine Termine buchbar sind. Der Kreis Wesel bittet um Geduld, bis ein weiteres Terminkontingent freigeschaltet wird. Der Kreis Wesel informiert darüber per Pressemitteilung. Bei den mobilen Impfangeboten des Kreises Wesel sind sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen weiterhin ohne Termin möglich.

Alle Impfstellen des Kreises sind an folgenden Tagen ganztägig geschlossen:

31. Dezember 2021, 1. Januar 2022

Am Donnerstag, 30. Dezember, gibt es im Kreis Wesel folgende Möglichkeiten, sich impfen zu lassen:

Impfstelle in Dinslaken

Am Standort in Dinslaken, Neutorgalerie 1. OG, Neutor Platz 14 in 46535 Dinslaken werden von 15 bis 20 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff.

Impfstelle in Kamp-Lintfort

Am Standort an der Kolkschenstraße 16 / Ecke Moerser Straße, 47475 Kamp-Lintfort, werden von 9 bis 14 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff.

Impfstelle in Moers

Am Standort an der Mühlenstraße 9-11 in 47441 Moers werden von 9 bis 19 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff.

Impfstelle in Wesel

Am Standort an der Niederrheinhalle Wesel, An de Tent 1 in 46485 Wesel, werden von 12.30 bis 20 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff.



Erforderliche Unterlagen

Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet der Kreis Wesel darum, den Impfausweis und die benötigten Unterlagen (bei Erst- und Zweitimpfung: 2x Aufklärungsbogen, 2x Anamnese, 2x Impfeinwilligung, bei Booster-Impfung 2x Einwilligungserklärung-Auffrischungsimpfung) ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen. Bei Impfungen von Kindern ab 12 Jahren muss zusätzlich die „Bescheinigung für Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren“ vorliegen. Sie sind verfügbar unter kreis-wesel.de/de/themen/coronavirus/.

Der Kreis Wesel weist darauf hin, dass eine schriftliche Einwilligung eines Sorgeberechtigten auf der Bescheinigung für Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren vor der Impfung vorliegen muss. Alle Menschen, die sich impfen lassen möchten, müssen außerdem einen Lichtbildausweis bzw. ein gültiges Ausweisdokument mitführen.