Die Corona-Inzidenzwerte in der Region reißen täglich neue Rekordmarken. Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 35.730, Stand 21.01.2022, 12 Uhr. Zum Vergleich, Stand 20.01.2022, 12 Uhr = 34.861 Fälle.

7-Tage-Inzidenzen der vergangenen Woche im Kreis Wesel laut RKI-Tabelle:

Montag, 17. Januar: 497,7

Montag, 10. Januar: 296,0

Montag, 03. Januar: 157,4

Montag, 27. Dezember: 148,9

Montag, 20. Dezember: 199,1

Montag, 13. Dezember: 238,0

Montag, 06. Dezember: 272,3

44 Corona-Patienten sind laut Kreis-Angaben zurzeit in Krankenhäusern im Kreis Wesel gemeldet, sieben davon liegen auf Intensivstationen, drei müssen künstlich beatmet werden

In den Gemeinschaftseinrichtungen des Kreises Wesel gibt es derzeit insgesamt 2.287 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus seit den Herbstferien, 195 davon sind aktuell. In diesem Zusammenhang befinden sich 523 Menschen in Quarantäne.