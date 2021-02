Ein Antrag der Fraktion B90/Die Grünen wurde von U. Gorris am 11.02.2021 an die Bürgermeisterin der Stadt Wesel, U. Westkamp gestellt:



Ökologische Ausrichtung von Bebauungsplänen

Antrag für den Ausschuss für Stadtentwicklung



Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung empfiehlt dem Rat der Stadt Wesel zu beschließen:

Die Bauleitplanung soll sich zukünftig verstärkt an ökologischen Zielsetzungen ausrichten, wie Reduzierung des Flächenverbrauchs, Klimaschutz, Biotopschutz, Boden- und Wasserschutz.

Dazu sollen Festsetzungen wie beispielsweise zur Grünflächengestaltung/Dach- und Fassadenbegrünung in die Bebauungspläne aufgenommen werden.

Die Verwaltung wird beauftragt, hierzu Leitlinien zu erarbeiten, wie eine ökologische Ausrichtung in den Bauleitplänen umzusetzen ist.

Begründung:

Um ökologische Zielsetzungen zu fördern stehen u.a. folgende Festsetzungsmöglichkeiten in Bebauungsplänen zur Verfügung, z.B. (nicht abschließend):

Schutz des Bodens

• Flächensparende Bauweise: Festsetzung von maximalen Grundstücksgrößen

(§ 9 (1) Nr. 3 BauGB)

• Erhalt / Schaffung von Grün- und Freiflächen

• Begrenzung der Bodenversiegelung

Wasser / Abwasser

• Verwendung durchlässiger Versiegelungsmaterialien

Biotopschutz

• Erhalt / Schaffung von Lebensräumen für Flora und Fauna – Ausschluss von

„Schottergärten“

Klima / Luft / Lärm

• Fassaden- und Dachbegrünung zur Klimaregulierung

• Immissionsschutzpflanzungen

• Klimaorientierte Anordnung der Bebauung

• passiver Lärmschutz

Energie

• Berücksichtigung klimatischer Gegebenheiten

• Energetisch günstige Bebauungsstrukturen

Verkehr

• Berücksichtigung der Umweltwirkungen des Verkehrs

• Umweltgerechte Verkehrserschließung

• autofreie Wohnquartiere oder reduzierter MIV

Baustoffe

• Einsatz Umweltverträglicher Baustoffe (Gestaltungssatzung).

Diese Instrumente sollten künftig stärker Anwendung finden.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Gorris

Fraktionssprecher