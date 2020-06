Große Geschlossenheit demonstrierten die 119 anwesenden Delegierten aus den 13 Stadt- und Gemeindeverbänden im Rahmen der Kreisvertreterversammlung der CDU in der Niederrheinhalle in Wesel.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand die offizielle Aufstellung der Kandidaten des CDU-Kreisverbandes Wesel für die am 13. September stattfindende Wahl des Kreistages des Kreises Wesel.

„Die Kreisvertreterversammlung hat eindrucksvoll gezeigt, dass sich die CDU im Kreis Wesel durch Geschlossenheit auszeichnet. Wir gehen voller Optimismus in den Wahlkampf. Nach der Wahl im September werden wir mit dem neuen Landrat Ingo Brohl und einer personell und inhaltlich stark aufgestellten Kreistagsfraktion die Zukunft des Kreises Wesel weiter gestalten. Darauf freuen wir uns alle “, resümiert die Kreisvorsitzende Sabine Weiss MdB die Versammlung.

Neben den wichtigen personellen Entscheidungen hat sich die CDU im Kreis Wesel auch inhaltlich für die anstehenden Kommunalwahlen aufgestellt. Einstimmig verabschiedeten die Delegierten das Wahlprogramm zur Kreistagswahl und beschlossen zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie zudem ein „Stärkungspaket Kreis Wesel“.

Stärkungspaket Kreis Wesel

"Die Corona-Pandemie hat die Menschen im Kreis Wesel massiv getroffen. Die Auswirkungen, besonders im wirtschaftlichen Bereich, werden uns noch jahrelang beschäftigen. Daher wird die CDU im Kreis Wesel, ergänzend zu den sehr guten Krisenmaßnahmen der CDU-geführten Bundes- und Landesregierungen, zielgerichtet im Kreis Wesel zusätzliche Maßnahmen prüfen und umsetzen.", heißt es hinsichtlich des „Stärkungspaketes Kreis Wesel“ und weiter:

Ausgleichsrücklage

"Die dargestellten Maßnahmen und die eigenen Belastungen, werden umsichtig finanziert, so dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, ohne eine steigende Kreisumlage auszukommen. Dafür steht eine in den letzten Jahren klug aufgebaute Ausgleichsrücklage zur Verfügung, die wir - im Rahmen des Erlaubten - nutzen werden. Gerade in der jetzigen Situation werden ein Landrat Ingo Brohl und eine CDU-geführte Kreistagsmehrheit weiterhin für eine Entlastung der Kommunen eintreten, damit nah beim Bürger sein und Entscheidungs- und Handlungsspielräume in den Stadt- und Gemeinderäten und den Bürgermeistern bestehen bleiben.

Attraktivität als Arbeitgeber

"Der Kreis Wesel wird zusätzlich in die Modernisierung des eigenen Gebäudebestands und die Arbeitsplatzinfrastruktur investieren. Dadurch erhöht er seine Attraktivität als Arbeitgeber und bietet modernste Arbeitsbedingungen, um dem begonnenen und sich verstärkenden Fachkräftemangel in der Verwaltung entgegenzuwirken. Gleichzeitig folgt er dem Ziel der Bundesregierung, dass in der Wirtschaftskrise insbesondere die öffentliche Hand investieren sollte, um die heimische Wirtschaft, insbesondere das Handwerk, zu unterstützen. Konkret wird zudem das Parkplatz- und Parkdeckproblem am Kreishaus zeitnah angegangen und zügig umgesetzt.

U3- und Ü3-Betreuung

Ebenso der Bereich der U3- und Ü3-Betreuung in den Kindertagesstätten im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes (dies sind die Gemeinden Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Neukirchen-Vluyn, Schermbeck, Sonsbeck, Xanten) soll auf zusätzliche, sinnvoll, da nachhaltige Investitionen überprüft werden.

Digitalisierung

Weiter wird der Kreis in seinem Bereich in die Digitalisierung und digitale Infrastruktur seine Investitionen nach vorne ziehen und investieren.

Die Kreisverwaltung und Wirtschaftsförderung wird unter Führung des nächsten Landrat Ingo Brohl nah an der heimischen Wirtschaft sein und bei Problemlagen und Unternehmensentwicklungen als unterstützender Partner auftreten.

Niederrheintourismus

Der Kreis Wesel wird die Vermarktung des Niederrheintourismus deutlich vorantreiben und begleitende Investitionen tätigen, um zum einen dabei behilflich zu sein, Tourismus-, Freizeit- und Gastronomiebetriebe aus der Krise zu führen und zum anderen den Trend zum Urlaub in der Heimat, in Deutschland zu nutzen.

Krisen- und Katastrophenschutz

Krisen- und Katastrophenschutz werden vor dem Hintergrund der Erkenntnis aus der pandemischen Lage, aber auch im Hinblick auf die fortschreitende Klimaveränderung überprüft und vorausschauend stärker ausgestattet. Dabei sind insbesondere nachhaltige Investitionen im Bereich Umwelt- und Naturschutz, Implementierung einer (landwirtschaftlichen) Dürrestrategie und Waldumbau, sowie Starkregenereignisse und Hochwasserschutz umzusetzen."