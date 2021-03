Ab Samstag, 20. März, finden alle Termine zu Impfungen mit dem Impfstoff der Firma AstraZeneca im Kreis Wesel wieder planmäßig statt und zwar an den Standorten in Alpen, Moers und Wesel.



In der entsprechenden Pressemitteilung des Kreises Wesel heißt es: Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (MAGS) hat die Kreise und kreisfreien Städte in NRW am späten Donnerstag um 21:42 Uhr darüber informiert, dass die Impfungen mit dem Impfstoff erneut starten dürfen.

Personen, deren Termin aufgrund des Impf-Stopps abgesagt werden musste, können online einen neuen Termin buchen. Entsprechende Zugangsdaten erhalten die Betroffenen von der Kreisverwaltung. Terminbuchungen sind ab sofort wieder möglich.

Am Montagnachmittag, 15. März, hatte das MAGS die Kreise und kreisfreien Städte in NRW über den Beschluss des Bundes, die Impfungen mit AstraZeneca sofort zu stoppen, informiert. Der Kreis Wesel hatte daraufhin die entsprechend gebuchten Termine unverzüglich abgesagt. In der Folge fanden im Kreis Wesel bis einschließlich Freitag keine AstraZeneca-Impfungen statt. Der Kreis hatte die für Freitag gebuchten Termine zur Planungssicherheit für die Impflinge am Donnerstagmittag (vor der Information des Landes) vorsorglich abgesagt.