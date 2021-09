Nachfolgender Antrag wurde am 23.09.2021 an die Bürgermeisterin der Stadt Wesel gestellt:

Antrag an den Rat der Stadt Wesel

Sehr geehrte Frau Westkamp,

der VRR hat ein verbundweites Konzept für die Errichtung von Mobilstationen erstellt. Unter den 43 besonders geeigneten Haltestellen im Kreis Wesel befindet sich auch die Haltestelle "Marktstraße" an der Weseler Straße in Büderich:

https://www.vrr.de/de/magazin/verbundweites-konzept-fuer-die-errichtung-von-mobilstationen/

https://www.vrr.de/fileadmin/user_upload/pdf/magazin/2020_Artikel/Kreis_Wesel.pdf

Die Haltestelle wurde am 22.04.2020 begutachtet, also noch vor der Umgestaltung der Weseler Straße. Viele der im Konzept geforderten Maßnahmen sind bereits umgesetzt, so dass bereits wesentliche Merkmale einer Mobilstation bestehen oder in kürze umgesetzt werden.

So besteht mit den Fahrradständern eine einfache B+R Anlage, auch Parkplätze bestehen an der Weseler Straße und am nahe gelegenen Marktplatz in ausreichender Zahl. Darüber hinaus werden einige Parkplätze mit E-Ladesäulen ausgestattet. Die Haltestelle ist als einzige im linksrheinischen Teil des Stadtgebietes barrierefrei ausgeführt. Wartehäuschen und Sitzgelegenheiten werden noch installiert. Zur Mindestausstattung einer Mobilstation fehlen noch eine dynamische Fahrgastinformation (DFI Bus), eine Stele mit Wegweisung und eine Uhr. Darüber hinaus erachten wir eine gesicherte B+R Anlage in Form von abschließbaren Fahrradboxen für sinnvoll.

Eine kleinere Zahl an Fahrradboxen könnte evtl. an der Haltestelle auf der Platanenseite Platz finden. Exemplarisch sei hier auf die die Fahrradboxen von Dein-Fahrradschloss: https://www.dein-radschloss.de, verwiesen.

Auch die NIAG bietet mit ihren sogenannten Mobility Boxes quasi schlüsselfertige Lösungen für kleinere Mobilstationen an, die eben auch Fahrradboxen beinhalten. Mobilstationen werden vom VRR mit bis zu 90% gefördert. https://www.vrr.de/fileadmin/user_upload/pdf/der_vrr/oepnv_investitionen/zwoelf/Anlage_1_-Foerdersaetze.pdf

Wir bitten die Verwaltung um Erarbeitung eines Konzeptes mit dem Ziel zur Aufwertung der Haltestelle "Marktstraße" zu einer Mobilstation im Sinne des VRR und beantragen vorbehaltlich der Förderung die Umsetzung.

Darüber hinaus bitten wir die Verwaltung darauf hinzuwirken, dass die neuen Schnellbuslinien X27 Kleve-Kalkar-Xanten-Wesel und X28 Goch-Uedem-Xanten-Wesel über Büderich fahren und die barrierefreie Haltestelle "Marktstraße" bedienen.

Zum einen ist das im Sinne der Teilhabe erforderlich, da andere Haltestellen im linksrheinischen Teil Wesels bislang nicht barrierefrei sind, zum anderen ist hier vom VRR wie oben beschrieben ein Verknüpfungspunkt im Sinne einer Mobilstation als sinnvoll eingestuft worden.

Perspektivisch wäre die Haltestelle somit auch für Nutzer aus benachbarten Orten wie Wallach und Borth attraktiv.

Umsetzung des VRR-Schnellbus-Konzeptes im Kreis: https://kis.kreiswesel.desnetrimUGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeNilBaHnB_OBfwQSnfSTP7l0aphXLoNOz7Bc9wt5V5h/Verwaltungsvorlage_536-X.pdf.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Gorris, Fraktionssprecher