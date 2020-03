Am Sonntag, 15. März hat die Landesregierung NRW weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beschlossen.

Darin heißt es u.a.: "Ab Dienstag ist dann auch der Betrieb von Fitness-Studios, Schwimm- und Spaßbädern sowie Saunen untersagt. Ebenso ab Dienstag sind Zusammenkünfte in Sportvereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich nicht mehr gestattet."

Aus diesem Grund haben die Chöre des ChorNetzwerk Wesel Innenstadt ihre regelmäßigen Proben und Konzertveranstaltungen bis auf Weiteres ausgesetzt.

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir von folgenden Änderungen aus (Stand 16.03.):