Endlich ist es da – das Ferienaktionsprogramm der Stadt Wesel. Das Programm erscheint in diesem Jahr erst kurz vor den Ferien, da die aktuellen Regelungen rund um Corona zu berücksichtigen waren. Viele Kinder und Jugendliche warten schon gespannt auf die beliebten Freizeitangebote in den Sommerferien. Das Warten hat nun ein Ende. Die einzelnen Veranstaltungen sind auf der städtischen Homepage abrufbar.

Für folgende Freizeiten verschiedener Veranstalter in Kooperation mit dem Team Kinder- und Jugendförderung nimmt Lisa Neumann per E-Mail (Lisa.Neumann@Wesel.de) oder telefonisch (0281 203 2739) die Anmeldungen entgegen:

Mit dem Segelboot am Wind schnuppern (29.06.2020 -01.07.2020)

Schwimmkurse (27.07.2020 – 07.08.2020)

Detektiv-Seminar (28.07.2020)

Auf der Pirsch (10.08.2020).

Die Anmeldeunterlagen sind auf der Homepage der Stadt Wesel verfügbar. Weitere Informationen werden online oder telefonisch unter der Rufnummer 0281/203-2739 mitgeteilt.

Das Ferienaktionsprogramm erfreut sich seit vielen Jahren größter Beliebtheit. Es findet bereits zum 26. Mal statt. Von bekannten Veranstaltungen bis neu entwickelten Angeboten ist alles dabei. Zusätzlich bieten Einrichtungen der offenen Tür viele Freizeitmaßnahmen sowie einen Treff für Kinder und Jugendliche an. Durch das beispielhafte Engagement aller Beteiligten, Institutionen sowie Firmen konnte das Ferienprogramm, trotz der Geschehnisse rund um die Corona-Pandemie, erstellt werden.

Presseverlautbarung der Stadt Wesel