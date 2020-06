Die Westfälische Hochschule erleichtert allen Studierenden die Studienbedingungen: Studiengangsbezogene Praktika bekommen wegen der Corona-Epidemie zwei Semester länger Zeit als bisher. Das hilft vor allem den Studienstartern, weil sie nun ohne Vorpraktikum zum kommenden Wintersemester ins Studium einsteigen können.

In manchen Studiengängen an der Westfälischen Hochschule sind fachbezogene Praktika fester Bestandteil der Studienordnung. Sie müssen in festgelegten Fristen nachgewiesen werden, um das Studium erfolgreich zu meistern. Das gilt für die Gelsenkirchener Studiengänge Elektrotechnik, Journalismus/Public Relations, Maschinenbau, Technische Gebäudeausrüstung, Umweltingenieurwissenschaften, Technische Gebäudeausrüstung und Wirtschaftsingenieurwesen/Technisches Facility-Management sowie für die Bocholter Studiengänge Bionik, Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen.

Nachweisfrist verlängert

Da es aber vielen Studierenden coronabedingt nicht leicht fällt, einen Platz in einem Unternehmen für Pflichtpraktika zu finden, hat die Hochschulleitung die Nachweisfrist generell um zwei Semester verlängert. Das hilft vor allem den ins Studium Startenden, die vor der Einschreibung Vorpraktika hätten nachweisen müssen. Sie können das Studium nun auch ohne Praktikum aufnehmen.

Schüler, die für den praktischen Teil der Fachhochschulreife ein halb- oder ganzjähriges Praktikum hätten nachweisen müssen, haben dafür nun bis Ende Februar nächsten Jahres Zeit.

Nachteile ausgleichen

„Wir denken von den Studienstartern und Studierenden aus und wollen die durch die Pandemie bedingten Nachteile ausgleichen und Lösungen ermöglichen, wo es hapern könnte“, so Hochschulpräsident Prof. Dr. Bernd Kriegesmann in Übereinstimmung mit den Dekanen aller Fachbereiche. Prof. Dr. Christoph Brast, Studiengangsleiter für das Wirtschaftsingenieurwesen am Standort Bocholt, ergänzt: „Praktika sind etwa für angehende Wirtschaftsingenieure und -ingenieurinnen ein essenzieller Bestandteil des anwendungsorientierten und praxisnahen Studiums. Deswegen wollen wir nicht darauf verzichten. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass viele Unternehmen derzeit keine oder kaum Praktikantenplätze anbieten und es unseren Studienanfängern und Studierenden daher nicht leicht fällt, einen Praktikumsplatz zu ergattern. Wir denken, dass die Hochschule mit dieser Änderung den Königsweg gefunden hat.“

Bewerbung für Bachelor-Studiengang

Bewerbungen für zulassungsfreie Bachelor-Studiengänge sind noch bis zum 31. Oktober 2020 möglich. Für zulassungsbeschränkte Studiengänge kann man sich vom 1. Juli bis 20. August 2020 über hochschulstart.de bewerben.

Nähere Informationen finden sich über die Internetseite der Westfälischen Hochschule www.w-hs.de und weiter über „studieren an der WH“ und „Bewerbung & Einschreibung“. Dort stehen auch viele weitere Hinweise, etwa zu den einzelnen Praktikumsanforderungen.