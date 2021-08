Der Sprecher für Wissenschaft, Innovation, Digitalisierung und Datenschutz der GRÜNEN im Landtag NRW, Matthi Bolte-Richter, besuchte zusammen mit Niklas Graf, als Vertreter der GRÜNEN im Kreis Wesel, das Startup Cubes in Wesel. Im Rahmen der Sommertour #weltbewegen trifft Bolte-Richter Unternehmen in ganz NRW, welche beispielhaft für Innovation und erfolgreichen Strukturwandel stehen.

Das Cubes ist ein Gründer*innenzentrum, welches über Co-Workingspaces und u.a. Kooperationen mit diversen Hochschulen den etablierten und jungen Unternehmen bei sich vor Ort verschiedene Angebote macht, um möglichst digital und modern arbeiten zu können. Von den aktuell 35 einzelnen Unternehmen, welche Büroanteile mieten, sind einige Startups durch dieses Angebot zurück an den Niederrhein gekommen.

Der Weseler Unternehmer Achim Klingberg und Initiator von Cubes erläutert: „Das Projekt hat sich erfolgreich etabliert, niemand braucht die Großstadt um in einem modernen Umfeld zu arbeiten.“

Der Landtagsabgeordnete Bolte-Richter zieht nach seinem Besuch in Wesel folgendes Fazit: “Gute Ideen finden wir in Nordrhein-Westfalen nicht nur in den großen Universitätsstädten wie Aachen, Bonn, Köln oder Düsseldorf, sondern auch andernorts. Wer sich in der Gründungsförderung einseitig auf diese Regionen konzentriert, verschenkt wichtige Innovationspotenziale. Deshalb ist es so wichtig, dass fernab der Metropolen Gründungszentren wie das Cubes in Wesel entstehen und Gründer*innen Möglichkeitsräume eröffnen. “

Kreisvorstandsmitglied und Landtagslistenkandidat Niklas Graf ergänzt: “Für uns GRÜNE im Kreis Wesel ist Cubes ein absolutes Highlight in Bezug auf gelingende Wirtschaftsförderung und nachhaltige Gewerbegebietsentwicklung. Wir hoffen, dass noch weitere vergleichbare Projekte in den nächsten Jahren in unserem Kreis entstehen und werden uns vor Ort dafür einsetzen, weitere Realisierungen auf vorhandenen Flächen zu ermöglichen.”