Die Hauptverwaltung der Stadtwerke Wesel (Emmericher Straße) hat wieder für den direkten Kundenkontakt geöffnet. „Wir möchten für unsere Kunden die bestmögliche Betreuung bieten. Gleichzeitig stehen dabei der Schutz und die Verantwortung für unsere Kunden und Mitarbeiter an erster Stelle“, so Geschäftsführer Rainer Hegmann.



Persönlich beraten die Mitarbeiter wieder zu Fragen rund um Strom, Gas und Wasser sowie Energiedienstleistungen.

Diese Maßnahmen bitte einhalten

Dabei wird um die Einhaltung folgender Maßnahmen gebeten: Personen, die 14 Tage vorher Kontakt zu Corona-Patienten hatten, müssen fernbleiben. Ebenso wie Personen, bei denen die Atmung betreffende oder sonstige Symptome vorliegen, die im Zusammenhang mit der Corona-Erkrankung bekannt sind: www.rki.de/covid-19-steckbrief

Der Mindestabstand (1,5 Metern) zwischen Personen ist ständig einzuhalten. Die Mitarbeiter werden die Besucher auf eventuelle Zugangsbeschränkungen und maximale Personenzahl aufmerksam machen. Besucher melden sich bitte am Empfang an und tragen sich in einer Besucherliste ein.

Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, ist eine Atemschutzmaske bzw. ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend zu tragen. Besucher werden grundsätzlich gebeten, beim Betreten des Gebäudes einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

"Nutzen Sie unsere Hygienemittel vor Ort (beispielsweise Spender für Desinfektionsmittel). Unsere Mitarbeiter werden Sie auf unsere gültigen Hygiene-und Verhaltensregeln hinweisen.", heißt es seitens der Stadtwerke Wesel.

Verhaltensetikette

"Bitte Waschen oder Desinfizieren Sie sich die Hände beim Betreten unserer Gebäude. Unsere Mitarbeiter zeigen Ihnen gerne die nächstgelegene Möglichkeit.

Hygienisch Husten schützt Ihre Mitmenschen.

Auf ein Händeschütteln wird verzichtet.", heißt es weiter.

Kontaktlose Kommunikation

Die Stadtwerke Wesel bittet die Kunden um Verständnis und weist auf die kontaktlose Kommunikation per Telefon oder E-Mail hin:

Telefonnummern:

Zentrale: 0281/9660-0

Verbrauchsabrechnung: 0281/9660-199

Vertrieb: 0281/9660-196

Störungen: 0281/9660-200

E-Mail: sww@stadtwerke-wesel.de