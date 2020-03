Mit der vorübergehenden Schließung ihrer Türen helfen Weseler Unternehmen, die Corona-Krise schnellstmöglich zu überwinden. Der Preis dafür ist hoch.

Fehlende Einnahmen bringen Händler, Gastronomen, Hoteliers und andere Dienstleister mitunter an den Rand ihrer Existenz. Auf der Internetseite www.wesel-bringts.de können diese jetzt kostenfrei ihren Lieferservice oder die Durchführung von Services vor Ort beim Kunden anbieten.

In nur wenigen Minuten

"Ihre Initiative ist jetzt gefragt, damit sich die Plattform schnell mit zahlreichen Angeboten füllt. Der entsprechende Eintrag auf der modernen Website nimmt nur wenige Minuten in Anspruch und erfordert keine besonderen Kenntnisse.", heißt es im Aufruf von WeselMarketing.

Weseler Bürger helfen Unternehmen vor Ort

Die Weseler Bürger können dann zuhause bleiben, um das Infektionsrisiko weiter zu minimieren und gleichzeitig einen Beitrag dazu leisten, dass die Weseler Unternehmen in der Krise bestehen können. Sie nutzen die von den Unternehmen hinterlegten Kontaktmöglichkeiten, um schnell und einfach ihre Bestellung auf den Weg zu bringen.

Die Plattform verbindet so die Vorteile von Online-Angeboten und Lieferservices und die Möglichkeit, die lokale Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit zu stützen.

Das von WeselMarketing geschaffene Online-Angebot ist Teil des Projekts „Deine Stadt bringt ́s“, initiiert von der Initiative Starke Innenstadt Münster e.V. (ISI).