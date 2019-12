In der Zeit von Freitag, 20. Dezember, 13.30 Uhr, bis Mittwoch, 25. Dezember, 13.05 Uhr, verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zugang in die Grundschule Rüdinghausen auf der Straße In der Dickete 4. Der Hausmeister der Schule wurde am gestrigen 1. Weihnachtstag auf die aufgebrochene Eingangstür aufmerksam. In der Schule wurden etliche Schränke durchwühlt. Zum erlangten Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet daher um Hinweisen aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung des Einbruchs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Bürodienstzeit: KK 33 unter Ruf 0234-909-8310 oder -4441).

Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das zuständige Kriminalkommissariat in Witten.