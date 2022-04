Der gemeinnützige Fotoclub ObjektivArt’96 aus Witten ist mit über 110 Mitgliedern der größte Fotoclub im Ruhrgebiet. Am 11. Juni veranstaltet der Fotoclub ein Fotofestival in der Rüsbergstraße 70, bei der Aktionen für die Besucher stattfinden.

Darunter: ein Fotoshooting mit Oldtimern, Bodypainting mit Schwarzlicht-Fotografie, Fotowalks auch für Kinder und Jugendliche und vieles mehr.

Das Fotofestival beginnt im Vorlauf mit einem Fotowettbewerb. Alle fotointeressierten Bürger, Amateur-Fotografen und Fotografen (auch anderer Fotoclubs) sind dazu eingeladen sich zu beteiligen.

Parallel zum Hauptwettbewerb wird der Jugend Fotopreis des Fotoclubs ObjektivArt’96 für Jugendliche bis 16 Jahre ausgeschrieben.

Drei Bilder pro Teilnehmer

Jeder Fotograf hat die Möglichkeit, insgesamt drei Bilder, frei verteilt auf die Kategorien, einzureichen.Die Kategorien sind: Natur (Tier und Landschaft - K1), Architektur (Bauwerke, Industriearchitektur - K2) sowie People (Street, Portrait - K3)Der Wettbewerb für Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre steht unter dem Motto "Mein Lieblingsfoto".

Die eingereichten Bilder werden von einer fachkundigen Jury bewertet und prämiert.

Die Plätze eins bis fünf in den Erwachsenen-Kategorien werden auf Alu-Dibond (50 mal 75 Zentimeter) gedruckt und ausgestellt. Die Sachpreise bestehen je aus einem Genusskorb, einem Gutschein von "Artidomo FineArtPrint! und dem Siegerfoto auf Alu-Dibond. Die Plätze vier und fünf erfahren eine besondere Erwähnung und erhalten das ausgestellte Foto auf Alu-Dibond.

Im Jugendwettbewerb werden die Plätze eins bis drei ausgestellt. Die Sachpreise bestehen aus einem Gutschein und dem Foto auf Alu-Dibond.

Die Preisverleihung findet am Event-Tag, 11. Juni, um 11 Uhr statt.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos.

Interessenten erhalten weitere Informationen zum Fotowettbewerb auf der ObjektivArt’96 Homepage www.objektivart96.de

Dieses Kulturprojekt wird mit Mitteln des Kulturforum Witten und der Stadtwerke Witten gefördert. 

Teilnahme

Die Bilder können mit folgenden Merkmalen formlos per E-Mail an fotowettbewerb@objektivart-96.de gesandt werden: