Die fünfköpfige Band "reiten schwimmen lesen" aus dem Ruhrgebiet mit Probezentrale in Witten widmet sich intensiv Themen wie Großstadtmanie und -depression, Ambivalenz der eigenen Gedankenwelt und Liebe - mit deutschsprachiger Rock-und Popmusik.

Der Band ist daran gelegen, Geschichten zu transportieren, abseits vom Mainstream aktueller deutscher Popmusik und ohne zu verkopfte Ratlosigkeit zu hinterlassen.

Der Name "reiten schwimmen lesen" steht dabei als Synonym für alles, was Spaß macht, alles, was alltäglich ist, und dennoch für den Einzelnen große Bedeutung haben kann - für all die wichtigen und unwichtigen Dinge, die unsere Leben interessant machen.

Mit Kopf (Nils Engelkamp/Gitarre), Herz (Julius Hochstrate/Gitarre), Charme(Christoph Landwehr/Gesang), Kraft (Tobias Steinhoff/Bass) und Seele (Christian Kunze/Schlagzeug) bringt "reiten schwimmen lesen" mit, was zu einem euphorischen Konzertabend dazu gehört. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Konzerte zur Zeit nicht möglich, produktiv ist die Band aber trotzdem.

Vor Kurzem ist das neue Album "Liebesmaschine" erschienen mit insgesamt zehn Songs. Die Melodien sind tanzbar, die Texte sind eingängig und originell zugleich und kombinieren Witz und eine genaue Beobachtungsgabe des modernen Alltags - Fans von Bands wie "Bilderbuch", aber auch "Element of Crime" kommen hier sicher auf ihre Kosten.

Weitere Infos auf der Homepage der Band: www.reiten-schwimmen-lesen.de.