Jeden Samstag können sich Senioren bei "Vital und Aktiv plus" in Witten treffen.

Auch wenn im Herbst die Tage kürzer und die Jacken länger werden, Schmuddelwetter herrscht und die Natur sich ausruht: Da geht noch was! Die dunkle Jahreszeit hält auch viele Lichtblicke bereit für alle, die nicht „einfrieren“ wollen.

Ein solcher Lichtblick möchte die Seniorengruppe „Vital und Aktiv plus“ sein, denn besonders für ältere Menschen ist die Herbst- und Winterzeit oft mit Lustlosigkeit und auch Einsamkeit verbunden. Da bietet es sich geradezu an, den persönlichen Austausch in netter Gesellschaft zu genießen.

Persönlicher Austausch am wichtigsten

Seit gut drei Jahren trifft sich die Gruppe jeden Samstag im Seminarraum des Evangelischen Krankenhauses von 14.30 bis 16.30 Uhr. Jeweils zwei ehrenamtliche Betreuerinnen des insgesamt vierköpfigen Teams gestalten zusammen mit den Teilnehmern einen schönen Nachmittag. Neben Aktivitäten wie Malen und Basteln seien auch Spaziergänge, Spiele in der freien Natur wie Minigolf sehr beliebt, meint Teamleiterin Ursula Ader. Leider seien einige Angebote, wie gemeinsames Waffeln backen, zurzeit aufgrund von Corona-Maßnahmen nicht oder nur eingeschränkt möglich. Nichtsdestotrotz trifft man sich, wann immer es möglich ist und das Wichtigste funktioniere nach wie vor: der persönliche Austausch und das Zusammensein.

„Die Teilnehmer erzählen gerne, was sie so alles erlebt haben während der Woche", meint Ursula Ader. Bei Kaffee und Keksen könne das schon mal eine Stunde dauern, denn erlebt habe jeder etwas, dass es sich zu erzählen lohnt. In solch einer „Plauderstunde“ werde zudem über bestimmte Themen geredet. „Beim Thema Urlaub zum Beispiel konnte man einige lustige und auch sehr beeindruckende Geschichten hören“, so Ursula Ader. „Das ging vom erschwerten Rangieren mit kaputtem Rückwärtsgang beim Auto bis zum Hubschrauberrundflug in den USA“.

„Leider hören wir aber auch oft, dass das gesellschaftliche Leben für Senioren schwieriger geworden ist“, bedauert sie, daher möchte die Gruppe weitere Teilnehmer ermutigen und einladen, in die Gruppe zu kommen. „Es wäre schön, wenn noch mehr ältere Menschen einen schönen Nachmittag mit uns erleben möchten.“

Interessierte finden sich im Evangelischen Krankenhaus, hinter der Cafeteria, Pferdebachstraße 27, ein. Die Teilnahme ist nur nach der 2G-Regel möglich.

Anmelden zum kostenlosen Schnuppern kann man sich bei Thomas Klösters, Revital Herne e.V., Ruf 02323/498-2410.