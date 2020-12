Wir haben eine Back-Aktion ins Leben gerufen, bei der Sie, liebe Leser, uns Ihre Lieblingsrezepte zukommen lassen sollen. Diesem Aufruf sind bereits einige Leser gefolgt, so auch Margot Gutsche, die uns bereits ihr zweites Rezept geschickt hat - diesmal für Apfel-Zimt-Muffins.

"Muffins sind ideal, um 'auf Vorrat' gebacken zu werden. Sie lassen sich gut einfrieren und können nach Bedarf entnommen und aufgetaut werden", schreibt uns die passionierte Bäckerin. Und wir finden: Die Kombination aus Apfel und Zimt passt auch besonders gut zur Weihnachtszeit.

Wer sich an dem Rezept probieren möchte, braucht Muffinförmchen aus Papier und - falls vorhanden - ein Muffinblech. Das Rezept ergibt zwölf Muffins.

Und so geht's: Geben Sie je zwei Papierförmchen in die Blechmulden oder, falls Sie kein Muffinblech haben, stellen Sie pro Muffin mindestens drei Papierförmchen ineinander.

Den Backofen auf 200° C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

Butter, Zucker, Vanillezucker und Salz schaumig rühren, danach die Eier einzeln unterrühren.

Mehl, Backpulver und Zimt mischen, sieben und löffelweise unter den Teig rühren.

Die Äpfel schälen, vierteln, das Kerngehäuse entfernen und in kleine Würfel schneiden.

Äpfel unter den Teig heben und den fertigen Teig dann in die Muffinformen geben.

Bei 200° C 15 bis 20 Minuten backen. Guten Appetit!

Vielen Dank für das tolle Rezept! Wer ebenfalls eine kulinarische Köstlichkeit mit uns teilen möchte, schreibt uns an redaktion@wittenaktuell.de - Stichwort "Rezept". Bitte ein Foto des Backwerks mitschicken!

Zutaten:

400 g Äpfel (ungeschält gewogen)

125 g Butter oder Margarine (Raumtemperatur)

70 g Zucker

1 Päckchen Vanillin-Zucker

1 Prise Salz

2 Eier (Größe M)

200 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

1/2 Teelöffel Zimt (oder nach Geschmack auch mehr)

