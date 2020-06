In Witten werden gerne Straßen saniert. Zurzeit ist es die Pferdebachstraße, die vollkommen neu gestaltet wird. Nachdem nun über Monate hinweg die Einfahrt von der Ardeystraße aus in die Pferdebachstraße gesperrt war, ist diese nun wieder offen.

Allerdings nur bis Westfalenstraße. Dann geht es rechts ab in die Westfalenstraße, denn zwischen Bahnübergang und Evangelischen Krankenhaus ist die Straße nun dicht. Es tut sich einiges im Herzen der Stadt, bevor die Straße gesperrt wurde, haben die Radiomacher von Antenne Witten zur Kamera gegriffen, und die Baustelle gefilmt. Von der Leostraße bis zur Ardeystraße.

Übrigens wurden schon vor drei Jahren erste kleine Arbeiten vorgenommen. Im fogenden Kurzvideo sei auf die Bäume hinter den Bauarbeitern verwiesen. Die sind inzwischen allesamt fort: