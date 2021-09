es gibt gute Nachrichten von der DJK TuS Ruhrtal Witten e. V.:

Und wieder sind Plätze in der Schwimm- und Sporthalle in den Lungensportkursen "Pulmo" freigeworden!

Online Beratungstermin Montag, 13.09.2021 um 18.45 Uhr unter zoom.us

Die Lunge hat eine Fläche von 80 m² und 500 Millionen Lungenbläschen.

Diese Fläche muss für eine gesunde, effiziente Atmung andauernd gereinigt werden. In diesem Kurs lernen wir

- die Abwehrkraft der Lunge zu stärken,

- wie die Lunge beim Reinigen hilft und

- wie wir ihre Elastizität erhöhen.

Patienten mit der Diagnose Asthma, COPD, Bronchitis, aber auch Corona-Genesene mit Langzeitfolgen profitieren vom Lungensport. Die Atemhilfsmuskulatur wird gekräftigt und die Atmung vertieft. Die Teilnehmer bekommen mehr Kondition und werden belastbarer.

Unser Reha-Sport-Angebot für die Gesundheit der Lunge "Pulmo" bietet neuen Teilnehmern freie Plätze. Viele fleißige Teilnehmer haben ihre Verordnung abgearbeitet und schon einiges für die Gesundheit ihrer Lunge getan.

Unsere Lungensportkurse finden als Online-Angebot, in der Sport- und Schwimmhalle statt.

Gerade für Lungenpatienten bietet der Online-Sport große Vorteile!

- die Ansteckungsgefahr ist gebannt

- der Zeitaufwand beträgt genau 45 Minuten

- keine Anfahrt, keine Parkplatzsuche

- ...

Für die Online-Teilnahme an unseren Kursen ist ein PC oder Tablet Voraussetzung. Sturzgefährdete Personen können online leider nicht teilnehmen.

In der Sport- und Schwimmhalle halten wir uns strikt an die Hygienevorschriften und bieten für alle Patienten ein sicheres Training in der Gruppe an.

Wenn Sie etwas für die Gesundheit Ihrer Lunge tun wollen, schnuppern Sie doch in einen der Kurse hinein.

Für die Teilnahme in den Hallen ist eine Bescheinigung (3 G) zwingend erforderlich!

Nach dem Schnuppertermin ist eine Verordnung vom Arzt erforderlich. Die Krankenkasse muss die Verordnung abstempeln. Dann ist die Teilnahme am Lungensport für die Versicherten kostenfrei möglich.

Auch in unseren Reha-Sport- Gruppen "Orthopädie" gibt es wieder freie Plätze. Die Schwimm- und Sporthallen sind geöffnet und es gibt zusätzliche Online-Termine.

Bei der DJK TuS Ruhrtal gibt es für alle das passende Angebot.

Alle Informationen rund um den Vereins- und Reha-Sport "Ortho" und "Pulmo" , den Beratungstermin und die Anfangszeiten aller Gruppen gibt bei

Monika Kramer

m.kramer@djk-ruhrtal-witten.de

02302 800677