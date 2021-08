Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 14.074 bestätigte Corona-Fälle (Stand Montag, 23. August). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 18 gestiegen. 403 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, von diesen sind 127 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 13.302 Menschen gelten als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 86,4 (Vortag 84,5).

Die aktuell 403 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (6/nachweislich mit Virusvariante 3), Ennepetal (40/12), Gevelsberg (40/19), Hattingen (86/27), Herdecke (12/4), Schwelm (47/15), Sprockhövel (16/0), Wetter (38/16) und Witten (118/31). Nach Altersgruppen verteilen sie sich wie folgt: bis 12 Jahre (80), 12 bis 17 Jahre (63), 18 bis 25 Jahre (61), 26 bis 35 Jahre (67), 36 bis 49 Jahre (65), 50 bis 65 Jahre (39), 66 bis 80 Jahre (16) und älter als 80 Jahre (12).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (375), Ennepetal (1.315), Gevelsberg (1.356), Hattingen (2.161), Herdecke (859), Schwelm (1.333), Sprockhövel (862), Wetter (967) und Witten (4.074).

Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind im Ennepe-Ruhr-Kreis 369 Personen verstorben. Die Todesfälle verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (10), Ennepetal (20), Gevelsberg (26), Hattingen (77), Herdecke (39), Schwelm (31), Sprockhövel (21), Wetter (12) und Witten (133).

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe meldet in ihrem Impfbericht für den Ennepe-Ruhr-Kreis 212.880 erstgeimpfte Bürgerinnen und Bürger, 196.258 sind bereits vollständig geimpft. Der Impfbericht erfasst Impfungen der niedergelassenen Ärzte, Impfzentren, mobilen Teams und Krankenhäuser. Da die Daten der jetzt ebenfalls impfenden Betriebs- und Privatärzte aber ausschließlich an das Robert-Koch-Institut übermittelt werden, bildet der KVWL-Bericht das Impfgeschehen nicht mehr vollständig ab.

Das Gesundheitsamt ist weiterhin mit zahlreichen Ermittlungen an Schulen beschäftigt. An folgenden 8 Schulen wurden bereits Quarantänen ausgesprochen: Gymnasium Holthausen in Hattingen (19 enge Kontaktpersonen), Förderschule Hiddinghausen in Sprockhövel (13 enge Kontaktpersonen), Grundschule Engelbertstraße in Schwelm (5 enge Kontaktpersonen), Grundschule Ländchenweg in Schwelm (3 enge Kontaktpersonen), Realschule Grünstraße in Hattingen (2 enge Kontaktpersonen), Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel (2 enge Kontaktpersonen), Grundschule Gerichtsschule in Witten (2 enge Kontaktpersonen) und Grundschule Werner Richard (1 enge Kontaktperson). An 12 weiteren Schulen stehen noch PCR-Testungen aus.

Einrichtungen mit positiven Fällen

oder Verdachtsfällen

Pflegeheime

Ennepetal: Seniorenheim Haus Elisabeth

Wetter: Seniorenheim Haus Magdalena

Schulen

Ennepetal: Grundschule Wassermaus, Katholische Grundschule

Gevelsberg: Gemeinschaftshauptschule

Hattingen: Grundschule Heggerfeld, Berufskolleg Hattingen, Realschule Grünstraße, Gesamtschule Hattingen, Gymnasium Holthausen

Herdecke: Grundschule Werner Richard, Grundschule Robert Bonnermann

Schwelm: Grundschule Ländchenweg, Grundschule Nordstadt, Grundschule Engelbertstraße

Sprockhövel: Wilhelm-Kraft-Gesamtschule, Förderschule Hiddinghausen

Witten: Ruhrgymnasium, Otto-Schott-Realschule, Grundschule Gerichtsschule, Gesamtschule Hardenstein, Schillergymnasium

Sonstige Einrichtungen

Ennepetal: Evangelische Stiftung Loher Nocken

Impfbus

Am vergangenen Samstag, 21. August, haben sich in Breckerfeld 82 Personen per Impfbus impfen lassen, für 29 von ihnen war es der erste Piks gegen das Virus. 59 weitere Bürgerinnen und Bürger wurden am Sonntag in Hattingen geimpft, darunter waren 38 Erstimpfungen. Die Auswertung für den Halt am Kemnader See liegt derzeit noch nicht vor.

Die Gesamtzahl der im Bus durchgeführten Impfungen liegt aktuell bei 3.426.