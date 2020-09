Das Psychose-Seminar Witten|Wetter|Herdecke findet wieder statt. Nach dem die Austauschtreffen für Psychiatrieerfahrene, Angehörige und beruflich in der Psychiatrie Tätige im Mai und Juli Corona-bedingt ausgefallen sind, wird das Treffen im September stattfinden.

Die Veranstalterinnen des Psychose-Seminars in Witten sind optimistisch, dass das kommende Treffen am 15. September um 18 Uhr, allerdings nicht im Treff° sondern in der Werk°Stadt Witten, wieder stattfinden kann:

„Wir freuen uns, dass die Werk°Stadt uns einen größeren Raum zur Verfügung stellen kann, so dass wir uns fast am gewohnten Standort, aber eben mit dem vorgeschriebenen Abstand, treffen können.

Humor ist, wenn man trotzdem lacht?! Dieses Thema war eigentlich für Mai vorgesehen. Wir denken, gerade jetzt lädt es doch besonders zum Austausch - auch über die aktuellen Herausforderungen - ein. Wir freuen uns darauf, bekannte Gesichter wieder zu sehen, aber auch immer wieder neue Interessierte kennenzulernen“.

Mund-Nasenschutz und Kontaktdatenerfassung notwendig

Besucherinnen und Besucher des Psychose-Seminars sollten sich darauf einstellen, dass auch in der Werk°Stadt ein Mund-Nasenschutz getragen werden muss. Dieser kann aber am Sitzplatz abgenommen werden. Außerdem werden zur Ermöglichung der Rückverfolgung bei einer Corona Infektion alle Teilnehmenden um die Angabe von Kontaktdaten, wegen des Datenschutzes jeweils auf einem persönlichen Kontaktblättchen, gebeten. Die beim Psychose-Seminar übliche Bewirtung mit Kaffee, Tee und Wasser ist zurzeit leider nicht möglich.

Wer aktuell informiert und auch zukünftig zu den Psychose-Seminaren eingeladen werden möchte, kann sich bei Sabine Simon-Tillmann vom Sozialpsychiatrischen Dienst melden: Telefon: 02302 92 22 25 oder E-Mail: s.simon@en-kreis.de.