Machen Sie uns Mut! In diesen schwierigen Zeiten, von Quarantäne, geschlossenen Gaststätten, ausfallenden Sportveranstaltungen, da kann man schon mal den Mut verlieren.

Viele arbeiten von zu Hause, haben nur noch telefonischen Kontakt mit ihren Kollegen, ihnen fehlt das Schwätzchen in der Kaffeeküche.

Deswegen sind jetzt Sie, liebe Leser, gefragt. Machen Sie Ihren Mitmenschen Mut. Vielleiche schreiben Sie eine kleine Mutmachgeschichte, erzählen uns, wie Sie sich in der dunklen Zeit selbst aufmuntern. Oder Sie geben Tipps, welche Bücher, welche Musik Ihnen Mut machen. Wir wollen Ihre Vorschläge in der Zeitung veröffentlichen. Sollten es sehr viele sein, was uns natürlich freuen würde, stellen wir Ihre Tipps in unserem Internetauftritt www.lokalkompass.de/witten vor.

Machen Sie uns Mut!

Schicken Sie uns Ihre Mutmachgeschichten und Ihre Tipps und Vorschläge an redaktion@wittenaktuell.de.