Zu den bereits bekannten betroffenen Schulen im Kreis sind weitere in den Fokus des Krisenstabes gekommen.

Dazu gehören die Grundschule Voerde-Nord in Ennepetal sowie die Georg-Müller Schule in Wetter (Ruhr). Somit sammelt das Gesundheitsamt derzeit Informationen über Sitzordnungen und das Lüften der Räume, klassifiziert Kontaktpersonen und plant Abstriche insgesamt in folgenden Schulen: Grundschule Büttenberg, Reichenbach-Gymnasium, Grundschule Voerde-Nord und Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises (alle Ennepetal), Realschule und Gymnasium Gevelsberg, Gesamtschule Welper, Realschule Grünstraße (beide Hattingen), Robert-Bonnermann-Grundschule, Realschule Bleichstein und die Friedrich-Harkort-Schule (alle Herdecke), Förderschule Hiddinghausen und Wilhelm-Kraft Gesamtschule (beide Sprockhövel), Werner-Richard-Berufskolleg und Georg-Müller Schule (alle Wetter/Ruhr), Grundschule Bruchschule, Gesamtschule Holzkamp, Pestalozzi Förderschule, Hellweg Grundschule, Freiligrath-Hauptschule, Otto-Schott-Realschule sowie Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises (alle Witten).

Bei den betroffenen Kitas im Kreis sind ebenfalls Neuzugänge zu verzeichnen: Seit Mittwoch ermittelt das Gesundheitsamt ebenfalls in der Kita Poststraße in Hattingen, der AWO Kita Schultenstraße in Gevelsberg, der Kita Zwergenwald in Breckerfeld, dem Familienzentrum in Ennepetal sowie in der Kita Spiel- und Kinderhaus in Witten.

Darüber hinaus sind die Türen für einzelne Gruppen oder für die gesamte Einrichtung weiterhin in den folgenden Kitas geschlossen: Kita Fuchsbau, Kita St. Baptist Morgenland und AWO Kita Oberbauer (alle Ennepetal), Evangelische Kita Bunte Arche, St. Engelbert, Evangelische Kita Haufe, Evangelisches Familienzentrum Vogelnest und AWO Kita Körnerstraße (alle Gevelsberg), Kita St. Georg (Hattingen), Kita Zamenhofweg (Schwelm), Evangelische Kita Herzkamp und Kita Schee (beide Sprockhövel), Familienzentrum im Diakoniewerk Matthias-Claudius-Haus, AWO Kita Schellingstraße, AWO Kita Crengeldanz, Kita Vormholz und AWO Kita Heven (alle Witten).