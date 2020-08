es gibt gute Nachrichten von der DJK TuS Ruhrtal Witten e. V.:

Ein Rehasportkurs für die Gesundheit der Lunge startet in Annen.

Die Lunge hat eine Fläche von 80 m² und 500 Millionen Lungenbläschen.

Diese Fläche muss für eine gesunde, effiziente Atmung andauernd gereinigt werden. In diesem Kurs lernen wir

die Abwehrkraft der Lunge zu stärken,

wie die Lunge beim Reinigen hilft und

wie wir ihre Elastizität erhöhen.

Patienten mit der Diagnose Asthma, COPD, Bronchitis ... profitieren vom Lungensport. Die Atemhilfsmuskulatur wird gekräftigt und die Atmung vertieft. Die Teilnehmer bekommen mehr Kondition und werden belastbarer.

Zunächst gibt es zwei Schnuppertermine: Jeweils Donnerstag, den 20.08.20 und den 27.08.20, von 08.45 Uhr bis 09.30 Uhr . Danach ist eine Verordnung vom Arzt erforderlich. Nachdem die Krankenkasse die Verordnung genehmigt hat, ist die Teilnahme am Lungensport kostenfrei möglich.

Wir treffen uns donnerstags um 08.45 Uhr in der Friedrich-Ebert-Str. 2 und trainieren zusammen mit viel frischer Luft in der Gruppe oder zeitgleich online alleine zuhause am PC

Für die Online-Teilnahme an den Schnupperkursen ist ein PC oder Tablet Voraussetzung. Nach einer Einladung in den virtuellen Trainingsraum bekommt man zwei Links. Mit dem ersten kann man die APP laden und mit dem zweiten dem Meeting beitreten.

Sturzgefährdete Personen können online leider nicht teilnehmen.

Wir bieten wieder Rehasport Orthopädie in der Sport- und Schwimmhalle an. Hier gibt es für alle das passende Angebot.

Was gibt es noch Neues im Verein?

Wir starten in dieser Woche am 17.08. mit Zumba-Online. Auch hier kann man schnuppern.

Sobald die Lehrschwimmbecken wieder geöffnet werden, starten wir auch mit Aqua-Zumba.

Für alle Schnuppertermine ist eine Anmeldung Voraussetzung.

Die Informationen rund um den Vereins- und Reha-Sport Ortho und Pulmo und die Anfangszeiten aller Gruppen gibt es bei

Monika Kramer

m.kramer@djk-ruhrtal-witten.de

02302 800677