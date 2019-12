Mentoren sind bei ihrer Tätigkeit weitgehend als Einzelkämpfer unterwegs. Deshalb ist ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch untereinander umso wichtiger. Das letzte dieser Treffen fand in der Stadtbibliothek Witten mit über 20 Teilnehmern statt.

So unterschiedlich wie die betreuten Kinder und so unterschiedlich die einzelnen Schulen sind, so vielfältig waren auch die Erfahrungen und Problemlagen, die zur Sprache kamen. Gleichzeitig bot diese Unterschiedlichkeit aber auch die Chance, eine große Bandbreite von Ideen und Lösungsansätzen auszutauschen, etwa bei Fragen zur Raumproblematik oder generell zur Kommunikation mit dem Lehrpersonal. Eine besondere Rolle spielte natürlich auch das Gespräch über die Erfahrungen, die mit verschiedenen Materialien wie Lernspielen oder Lektüren gemacht werden konnten.

Wer möchte Mentor werden?

Inzwischen sind die über hundert Wittener Mentoren nicht nur an allen Grundschulen, sondern auch an mehreren weiterführenden Schulen aktiv. Leider können aber mit den vorhandenen Personen noch nicht alle Anfragen der Schulen positiv beschieden werden. Deshalb ist es umso wichtiger, weitere Mitstreiter für diese wichtige ehrenamtliche Arbeit zu gewinnen. Eine pädagogische Ausbildung ist dafür nicht erforderlich, wohl aber Freude am Lesen und am Umgang mit Kindern, denn Lesekompetenz ist ein, wenn nicht sogar der Schlüssel für alle weitere Bildung und Ausbildung.

Wer interessiert ist, wendet unter der E-Mail-Adresse Mentor@litwit.de an die Wittener Mentorvorsitzende Heide Kalkoff.