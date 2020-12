Unter dem Weihnachtsbaum der Stadtwerke Witten sammelten sich am Donnerstag, 10. Dezember, die zahlreichen farbenfrohen Päckchen an. Auch in diesem Jahr unterstützen die Mitarbeiter des heimischen Energieversorgers mit Geschenken die Wunschzettel-Aktion der Ruhrtal-Engel.

Insgesamt hundert Geschenke haben die Stadtwerke-Mitarbeiter selbst besorgt und weihnachtlich verpackt, um den Kindern und Jugendlichen eine Freude zum Weihnachtsfest bereiten zu können. Vom Pullover über Kopfhörer bis zum Fußball ist alles auf den Wunschzetteln zu finden gewesen.

Diese Weihnachten beglücken die bunten Päckchen Kinder und Jugendliche aus vier verschiedenen Wittener Vereinen: der Ruhrtal-Engel, der „Waisenheimat“, dem städtischen Projekt „Kontrakt – Unternehmen für Bildung“ sowie der Initiative „Soziale Gruppenarbeit“, die Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen zur Seite steht.

Weihnachtsstimmung trotz Corona

Am Donnerstag kamen schließlich die Vertreter der Einrichtungen zum Weihnachtsbaum im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke, um die Weihnachtspäckchen für ihre Schützlinge abzuholen. In diesem Jahr verzichten sie coronabedingt auf die sonst üblichen eigenen Weihnachtsfeiern im großen Kreis und übergeben stattdessen die Päckchen einzeln an ihre jungen Empfänger. Der Freude tut das keinen Abbruch. „Die Kinder und Jugendlichen sind dennoch aufgeregt. Dieses Jahr ist alles mit etwas mehr organisatorischen Aufwand verbunden, aber das nehmen wir natürlich gerne in Kauf, um den Kindern und Jugendlichen eine Freude bereiten zu können und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“, erzählt Fexhrije Rama.