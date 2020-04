Die Solidarität und Unterstützung in Zeiten von Corona ist groß. Viele helfen. Noch viele mehr wollen helfen. Unser Projekt „Herzensgrüße“ macht es Allen möglich.

Wir möchten jeden, der Lust hat auffordern, einen netten Brief zu schreiben oder ein schönes Bild zu malen. Hier sind Erwachsene und Kinder gleichermaßen angesprochen. Diese „Herzensgrüße“ verteilen wir an Wittener Seniorinnen und Senioren, die häufig alleinstehend sind und gerade jetzt besonders isoliert leben.

Themenanregungen für die Briefe können gute Wünsche für die Oster-und Frühlingszeit sein, aber genauso gut Wünsche gegen das Alleinsein, Gesundheitswünsche oder ähnliche positive „Mutmacher“ Zeilen.

Wer den Empfängern der Bilder und Briefe die Chance einräumen möchte sich zu bedanken, der kann seine Adresse im Brief selbst angeben. Wer weiß, vielleicht entsteht daraus eine echte Brieffreundschaft! Alle anderen Briefe werden aus datenschutzrechtlichen Gründen anonymisiert, indem wir den Umschlag entfernen und vernichten – daher lohnt es nicht, diesen aufwendig zu verzieren.

(Die Briefe werden bis zum 20. April gesammelt und dann an die Seniorinnen und Senioren verteilt. Post, die später eintrifft erreicht natürlich auch immer noch seine Bestimmung.)

Und so geht’s:

Brief schreiben oder Bild malen an:

DRK Kreisverband Witten e.V.

„Aktion Herzensgrüße“

Annenstraße 9

58453 Witten

Ein ähnliches Projekt des Kreativquartiers Annen möchten wir hier erwähnen und unterstützen:

Diese Aktion richtet ihren Fokus auf den Austausch, jede Person, die teilnimmt, erhält im Gegenzug ebenfalls einen Brief. Hier geht die Post in einen gängigen Briefumschlag an:

Kreativquartier Annen, Bebelstraße 12, 58453 Witten.