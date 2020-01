Aus dem Bericht des Landtags in NRW :

Tragischer geht es kaum sein und man kann die Tränen nicht mehr

zurückhalten.

In der Silvesternacht kamen mehr als 30 Tiere im Krefelder Zoo ums Leben.

Wie soeben bekannt wurde war das unsägliche Leid der Tiere damit nicht

beendet.

Polizisten mussten einen schwer verletzten Gorilla am Neujahrsmorgen

mit einer Maschinen Pistole töten.

Das verletzte Tier ließ sich durch die großflächigen Brandwunden nicht

einschläfern.

Wie furchtbar ist das ?

Zwei weitere Gorilla konnten eingeschläfert werden.

Ich bin so richtig traurig .

Euer Steini