Glockläuten als Zeichen der Solidarität und Hoffnung. Das machen jetzt die evangelischen Kirchen in Bochum jeden Tag um 19.30 Uhr.



Die Evangelische Kirche in Bochum will in dieser historischen Corona-Krise ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht setzen. Sie wird deshalb vom heutigen Donnerstag, 19. März, an täglich um 19.30 Uhr in ganz Bochum die Glocken ihrer Kirchen läuten. „Während dieser Zeit rufen wir alle Bochumerinnen und Bochumer dazu auf, als Hoffnungsschimmer eine Kerze ins Fenster zu stellen und ein Vater Unser zu beten“, erklärt Superintendent Gerald Hagmann.

Bereits am gestrigen Mittwoch, 18. MÄrz, hatte Hagmann unterstrichen, dass die Evangelische Kirche in Bochum auch in dieser äußerst schwierigen Lage weiterhin präsent ist. So würden dort, wo es möglich ist, die Kirchen offen gehalten für stille Gebetszeiten. „Auch sind unsere Pfarrerinnen und Pfarrer nahezu jederzeit telefonisch erreichbar und ansprechbar“, betonte der Superintendent.

Ansprechpartner und Hilfe



Eine Übersicht der Ansprechpartner finden die Bochumer Bürgerinnen und Bürger im Internet unter:

www.kirchenkreis-bochum.de/ueber-uns/ansprechpartner/pfarrkollegium.

Die ökumenische Telefon-Seelsorge in Bochum ist zudem rund um die Uhr unter den Rufnummern 0800/111 0 111 bzw. 0800/111 0 222 oder im Internet unter online.telefonseelsorge.de zu erreichen.