Kultur zum anfassen.

Mädchen, auch n Rotwein?, einer von Tana Schanzaras Lieblingssprüchen.

Genau bei solch einen Spruch lernte ich sie kennen.

Das sie sich gerne das eine oder andere Gläschen gönnte war ein offenes

Geheimnis.

Was man weniger weiß das ich durch sie den Merlot kennen und lieben lernte.

Nix da, meiner heißt Hans-Peter,ich meine natürlich ein leckere Gläschen

Wein.

Ich lernte Tana in den 70ern bei Elly Altegoer kennen .

(Farnstr. ecke Königsallee. )

Eigentlich trafen sich die Schauspieler dort auf ein morgentliches Käffchen.

Ellys kleiner Lebensmittelladen war Kult.

Ob Herbert Grönemeyer oder Diether Krebs, Jürgen Triebel bei Elly war jeder

einmal.

Jeder Bochumer Promi ….

ich schwör.

Ich bin aus Versehen in dies Trüppchen hineingeraten.

Schööööööön.

Es war ein Sommertag und ein kaltes Getränk sollte es sein.

Bei Elly:

Vor der Tür saß Tana und meinte ob Mineralwasser die richtige Wahl sei?

Mein Blick fiel auf eine Flasche exklusiven Merlot und zwei Gläser die mich

im Sonnenlicht anblinzelten.

Na ja, ich war schnell überzeugt.

Der Goschen fiel erst später und zwar Pfennigweise.

Wer da genau mit mir pichelte - merkte ich erst - als Diether Krebs sich

dazu gesellte.

Sporadisch traf man sich dann - die Perle aus dem Pott und ihr Fan.

Heute habe ich Constanze ( Tana) besucht.

Natürlich daheim am Tana - Schanzara- Platz.

Wir hatten uns eine Menge zu erzählen.

Seltsam ...

das mein Mann sich wieder einmal verdrückt hat.

War doch weit und breit kein Mensch zu sehen.

Der ist aber auch pingelig,

Tana Schanzara (Konstanze Schwanzara) :

An ihrem 83.Geburtstag am 19.Dezember 2008 verstarb die Frau die so

vielen Menschen uneitel und belustigt ihren Humor präsentierte.

Heute war ich Kulturell unterwegs,habe Tana herzlich umarmt

und ihr erklärt, warum ihr geliebtes Schauspielhaus zur Zeit eine

Spielpause hat.

Kommse wieder?

Upps, hat sie das wirklich gefragt ?

Jetzt aber wacker nach Hause.