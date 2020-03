James Blunt spielte ein "Geisterkonzert" in der leeren Elbphilharmonie, das live gestreamt wurde, Coldplay-Frontmann Chris Martin und Italo-Röhre Gianna Nannini rocken daheim: Viele internationale Künstler nutzen in der gegenwärtigen Lage, in der Konzerte und Veranstaltungen bis auf weiteres gestrichen sind, das Internet, um mit ihren Fans in Kontakt zu bleiben. Doch auch Bochumer Künstler setzen mehr und mehr auf digitale Kultur, um dem Corona-Koller vorzubeugen. Hier eine Auswahl:

Das Bochumer Schauspielhaushat eine Weile Vorbereitung gebraucht, doch seit Dienstag ist es mit einem Videoblog im Netz vertreten, der unter dem Titel "Schauspielhaus #HOMESTORIES" auf der Homepage des Theaters sowie auch auf den Vimeo-, Youtube-, Instagram- und Facebook-Kanälen des Hauses zu sehen ist. Schauspieler produzieren täglich neue Videos mit literarischen Texten - aufgenommen mit der Handy-Kamera in den eigenen vier Wänden. Jeweils um 18 Uhr wird aktualisiert. Auch eine eigene Kinderreihe gibt es, die täglich gegen 13 Uhr aktualisiert wird.

Deutlich schneller dagegen war Bochums kabarettistische Allzweckwaffe Waltraud Ehlert. Daheim in Dahlhausen hat sie "Wallis humoristische Notzentrale" eingerichtet, die ihre Fans bei Facebook und YouTube jeden Morgen mit einem neuen Video erfreut.

Der Bochumer Liedermacher Tommy Finke streamt regelmäßig auf seiner Facebook-Seite aus dem heimischen Dachstudio. Am heutigen Samstag, 28. März, gibt es um 18.15 Uhr ein Streamkonzert im Rahmen von #zuhausemusik aus dem "Wohnzimmer GE" - ebenfalls im sozialen Netzwerk Facebook zu sehen.

Weil besondere Zeiten nun mal besondere Mittel erfordern, zeigt das Theater Total seine diesjährige Produktion "Ein Sommernachtstraum" am Freitag, 27. März, um 19.30 Uhr als einmalige Online-Ausstrahlung auf seiner Projektwebsite. Eigentlich sollte an diesem Abend die feierliche Premiere auf der eigenen Bühne an der Königsallee 171 stattfinden. Stattdessen wurde der diesjährige Projektbetrieb vorerst eingestellt und das Stück als eine "Geisterpremiere" zwei Wochen vor dem eigentlich geplanten großen Abend aufgezeichnet.

An ein junges - und junggebliebenes - Publikum richtet sich die Bochumer Schauspielerin Maria Wolf, die sich in dieser Woche als "Sandmännchen" betätigte und allabendlich um 19 Uhr aus dem Kinderbuch "Mein dicker Freund, der Drache Kuno" vorlas - nachzuhören auf ihrer Facebook-Seite.

Dort ist seit dieser Woche auch der Bochumer "Gelegenheitsdichter und Universaldilettant" Dirk "Olly" Oltersdorf mit Lesungen eigener Geschichten vertreten - eine willkommen Portion Humor in diesen ernsten Zeiten.

Heiter geht es auch beim Bochumer Entertainer Helmut Sanftenschneider, eigentlich Gastgeber der beliebten Comedy-Reihe "Nachtschnittchen" auf der Zeche Hannover, zu: Er bittet derzeit allabendlich dienstags bis freitags jeweils 30 Minuten lang zu "Ruhrkultur live", einer Art kultureller Notversorgung auf YouTube mit Gästen aus Kabarett, Comedy und Musik.

Der Bochumer Poetry-Slammer Sebastian 23 präsentiert tälich ab 22 Uhr auf Instragram Kolleginnen und Kollegen aus der Slammer-Szene der Region.